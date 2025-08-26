Так, физическое лицо зарегистрировало право собственности на несуществующий дом, который якобы располагался по улице Цветущей в Голосеевском районе столицы, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

Что известно о доме-невидимке в Киеве?

Этот обмен был нужен для того, чтобы в дальнейшем оформить права на земельный участок стоимостью более миллиона гривен, на котором якобы стоял тот самый дом, которого никто не видит.

Однако злоумышленнику не удалось воплотить свое намерение. По иску Днепровской окружной прокуратуры города Киева Голосеевский районный суд отменил незаконную регистрацию прав на дом-невидимку и государственную регистрацию земельного участка под этим "домом".

Где якобы "жил" мошенник / Фото прокуратура

К слову, владелец знаменитого дома в центре автомагистрали в провинции Цзяньси таки переехал оттуда. Мужчина долгое время не хотел переезжать и отказался от любых денежных компенсаций, которые ему предлагало правительство.