Когда на рынке недвижимости наступает лучший момент для покупки

Согласно данным DIM.RIA, на украинском рынке нет однозначного месяца, когда квартира гарантированно будет стоить дешевле всего. Сезонность является лишь одним из факторов, влияющих на активность покупателей и продавцов, а в условиях войны гораздо более важными могут быть ситуация с безопасностью, локальный спрос, предложение в конкретном районе и экономические условия.

Интересно! В то же время традиционно летний период считается менее активным для рынка купли-продажи жилья. Часть продавцов и покупателей откладывает сделки из-за сезона отпусков, а это может создавать для инвестора дополнительные возможности для переговоров. DIM.RIA отмечает, что летом вторичный рынок обычно менее активен, хотя одновременно уменьшается и количество доступных объектов.

Поэтому конец весны и лето могут стать интересным периодом для поиска инвестиционной квартиры, особенно если цель – найти объект с потенциалом для торговли. В то же время ждать лета только ради сезонной скидки не всегда целесообразно: если на рынке появляется квартира с хорошей ценой, ремонтом, удачным расположением и высоким арендным потенциалом, ее могут быстро приобрести другие инвесторы.

Осенью ситуация меняется. После летнего затишья активность на рынке традиционно оживляется, а на рынке аренды именно конец августа – начало сентября является одним из самых активных периодов. В 2026 году это также подтверждается рыночными данными: уже в июле DIM.RIA фиксировал активный рост спроса на аренду во всех областях, а в августе спрос продолжил расти на фоне сокращения количества предложений.

Важно! Для инвестора это означает, что покупка квартиры непосредственно перед осенним сезоном может иметь еще одно преимущество: объект можно быстрее подготовить и вывести на рынок именно тогда, когда количество потенциальных арендаторов увеличивается.

Почему для инвестора сезон аренды важнее, чем сезон покупки

Если квартира приобретается именно для получения пассивного дохода, ориентироваться только на сезонность цен продажи недостаточно. Не менее важно понимать, когда на конкретном рынке растет спрос на аренду и насколько быстро можно сдать готовый объект.

Например, в 2026 году активизация арендного рынка началась еще летом. По данным DIM.RIA, в июле спрос на аренду рос во всех областях, а в отдельных регионах темпы роста были особенно высокими. В августе спрос продолжил расти, в то время как количество объявлений сокращалось.

Данные ЛУН также показывают сезонный характер арендного спроса: в 2025 году после пикового летне-сентябрьского периода во второй половине осени наблюдалось некоторое снижение интереса к аренде. По оценке аналитика рынка, это приводило и к небольшой коррекции ставок.

Обратите внимание! Поэтому для инвестора можно выделить два потенциально интересных сценария. Первый – искать квартиру в конце весны или летом, когда рынок купли-продажи менее активен и появляется больше возможностей для переговоров, а затем подготовить жилье к осеннему сезону аренды. Второй – покупать объект в любой период, если его цена и потенциальная доходность соответствуют инвестиционной модели, не привязываясь к календарному месяцу.

Важно также учитывать не только арендную ставку, но и полную экономику инвестиции. В расходы необходимо заложить ремонт, мебель, технику, налоги, коммунальные платежи владельца, возможные периоды простоя и расходы на обслуживание квартиры.

На украинском рынке разница между регионами также остается весьма значительной. По данным ЛУН, в 2025 году самые высокие арендные ставки наблюдались в Ужгороде, Львове и Киеве, тогда как во многих других регионах жилье было значительно доступнее. В то же время актуальные данные 2026 года показывают, что арендный спрос продолжает меняться в зависимости от региона. Например, в августе медианные ставки на однокомнатные квартиры существенно различались между областями, а показатель окупаемости квартиры за счет аренды также был неодинаковым.

Помните! Для инвестора наиболее интересным может быть не конкретный "идеальный" месяц, а период, когда удается совместить адекватную цену покупки, возможность торговли и выход на рынок аренды перед сезоном повышенного спроса. В украинских условиях 2026 года сезонность следует рассматривать только в совокупности с рисками безопасности, локальным спросом, ценой квартиры и потенциальной арендной доходностью.

Ранее мы писали, что инвестиции в недвижимость в Украине остаются одним из способов сохранить капитал и получать регулярный доход от аренды. В то же время в 2026 году потенциальному инвестору важно учитывать не только цену квартиры, но и риски безопасности, расходы, налоги, ликвидность и спрос в конкретной локации.