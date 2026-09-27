Коли на ринку нерухомості найкращий момент для покупки

Однозначного місяця, коли квартира гарантовано коштуватиме найдешевше, згідно з даними DIM.RIA, на українському ринку немає. Сезонність є лише одним із факторів, які впливають на активність покупців і продавців, а в умовах війни значно важливішими можуть бути безпекова ситуація, локальний попит, пропозиція конкретного району та економічні умови.

Цікаво! Водночас традиційно літній період вважається менш активним для ринку купівлі-продажу житла. Частина продавців та покупців відкладає угоди через сезон відпусток, а це може створювати для інвестора додаткові можливості для переговорів. DIM.RIA зазначає, що влітку вторинний ринок зазвичай менш активний, хоча одночасно зменшується і кількість доступних об'єктів.

Тому кінець весни та літо можуть бути цікавим періодом для пошуку інвестиційної квартири, особливо якщо мета – знайти об'єкт із потенціалом для торгу. Водночас чекати літа лише заради сезонної знижки не завжди доцільно: якщо на ринку з'являється квартира з хорошою ціною, ремонтом, вдалим розташуванням та високим орендним потенціалом, її можуть швидко придбати інші інвестори.

Восени ситуація змінюється. Після літнього затишшя активність на ринку традиційно пожвавлюється, а на ринку оренди саме кінець серпня – початок вересня є одним із найбільш активних періодів. У 2026 році це також підтверджується даними ринку: вже в липні DIM.RIA фіксував активне зростання попиту на оренду в усіх областях, а в серпні попит продовжив зростати на тлі скорочення кількості пропозицій.

Важливо! Для інвестора це означає, що купівля квартири безпосередньо перед осіннім сезоном може мати іншу перевагу: об'єкт можна швидше підготувати та вивести на ринок саме тоді, коли кількість потенційних орендарів збільшується.

Чому для інвестора важливіший сезон оренди, ніж сезон покупки

Якщо квартира купується саме для отримання пасивного доходу, орієнтуватися лише на сезонність цін продажу недостатньо. Не менш важливо розуміти, коли на конкретному ринку зростає попит на оренду і наскільки швидко можна здати готовий об'єкт.

Наприклад, у 2026 році активізація орендного ринку почалася ще влітку. За даними DIM.RIA, у липні попит на оренду зростав по всіх областях, а в окремих регіонах темпи були особливо високими. У серпні попит продовжив зростати, тоді як кількість оголошень скорочувалася.

Дані ЛУН також показують сезонний характер орендного попиту: у 2025 році після пікового літньо-вересневого періоду в другій половині осені спостерігалося певне зниження інтересу до оренди. За оцінкою аналітика ринку, це призводило і до легкої корекції ставок.

Зверніть увагу! Тому для інвестора можна виділити два потенційно цікаві сценарії. Перший – шукати квартиру наприкінці весни або влітку, коли ринок купівлі менш активний і є більше можливостей для переговорів, а потім підготувати житло до осіннього сезону оренди. Другий – купувати об'єкт у будь-який період, якщо його ціна та потенційна дохідність відповідають інвестиційній моделі, не прив'язуючись до календарного місяця.

Важливо також рахувати не лише орендну ставку, а й повну економіку інвестиції. До витрат потрібно закласти ремонт, меблі, техніку, податки, комунальні платежі власника, можливі періоди простою та витрати на обслуговування квартири.

На українському ринку різниця між регіонами також залишається дуже значною. За даними ЛУН, у 2025 році найвищі ставки оренди спостерігалися в Ужгороді, Львові та Києві, тоді як у багатьох інших регіонах житло було значно доступнішим. Водночас актуальні дані 2026 року показують, що орендний попит продовжує змінюватися залежно від регіону. Наприклад, у серпні медіанні ставки за однокімнатні квартири суттєво відрізнялися між областями, а показник окупності квартири через оренду також був неоднаковим.

Пам'ятайте! Для інвестора найцікавішим може бути не конкретний "ідеальний" місяць, а період, коли вдається поєднати адекватну ціну купівлі, можливість торгу та вихід на ринок оренди перед сезоном підвищеного попиту. В українських умовах 2026 року сезонність варто розглядати лише разом із безпековими ризиками, локальним попитом, ціною квартири та потенційною орендною дохідністю.

Раніше ми писали, що інвестиції в нерухомість в Україні залишаються одним зі способів зберегти капітал і отримувати регулярний дохід від оренди. Водночас у 2026 році потенційному інвестору важливо враховувати не лише ціну квартири, а й безпекові ризики, витрати, податки, ліквідність та попит у конкретній локації.