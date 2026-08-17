Кто может вернуть 1% пенсионного сбора

Вернуть деньги могут покупатели, которые уплатили сбор, хотя имели право этого не делать, пишет 24 Канал.

В частности, он уволил людей, которые покупают жилье впервые, стоят на квартирном учете или инвестируют в жилье в новостройке.

Не платить 1% можно еще при оформлении сделки. Для этого нотариусу нужно предоставить документы, подтверждающие право на освобождение от сбора. Однако на практике покупатели иногда все равно вносят эти средства, а уже после приобретения жилья пытаются их вернуть.

Особенно это касается тех, кто покупает недвижимость впервые. Чтобы получить деньги обратно, недостаточно просто заявить о первой покупке – это нужно подтвердить документами.

Какие документы нужны для возврата средств

Для возврата уже уплаченного 1% необходимо подготовить пакет документов. В частности:

заявление о возврате средств;

копию договора купли-продажи квартиры;

квитанцию или другой документ, подтверждающий уплату сбора;

документы, подтверждающие право не уплачивать 1%.

Перечень может отличаться в зависимости от того, на каком основании покупатель претендует на возврат. Если человек приобрел жилье впервые, ему необходимо подтвердить, что ранее он не приобретал права собственности на недвижимость.

Без документов, подтверждающих право на освобождение от уплаты сбора, вернуть деньги не удастся.

Куда обращаться и что делать в случае отказа

Заявление вместе с подготовленными документами подают в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства. Передать их можно лично или отправить по почте с описью вложения.

Пенсионный фонд проверяет документы и решает, имеются ли основания для возврата уплаченного сбора. Если подтверждений будет недостаточно, могут потребоваться дополнительные документы.

Отказ Пенсионного фонда не означает, что вернуть деньги уже невозможно. Покупатель может добавить необходимые подтверждения, а если считает решение неправомерным – обжаловать его в суде.

Напомним, в Украине хотят освободить от уплаты 1% пенсионного сбора тех, кто приобретает жилье в качестве компенсации за уничтоженную в результате войны недвижимость. Соответствующую норму предусматривает законопроект № 11444, который пока не принят и еще может измениться в ходе рассмотрения в Верховной Раде.