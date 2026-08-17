Хто може повернути 1% пенсійного збору

Повернути гроші можуть покупці, які сплатили збір, хоча мали право цього не робити, пише 24 Канал.

Зокрема, від нього звільнені люди, які купують житло вперше, перебувають на квартирному обліку або інвестують у житло в новобудові.

Не платити 1% можна ще під час оформлення угоди. Для цього нотаріусу потрібно надати документи, які підтверджують право на звільнення від збору. Однак на практиці покупці іноді все одно вносять ці кошти, а вже після придбання житла намагаються їх повернути.

Особливо це стосується тих, хто купує нерухомість уперше. Щоб отримати гроші назад, недостатньо лише заявити про першу купівлю – це потрібно підтвердити документами.

Які документи потрібні для повернення коштів

Для повернення вже сплаченого 1% потрібно підготувати пакет документів. Зокрема:

заяву про повернення коштів;

копію договору купівлі-продажу квартири;

квитанцію або інший документ, що підтверджує сплату збору;

документи, які підтверджують право не сплачувати 1%.

Перелік може відрізнятися залежно від того, на якій підставі покупець претендує на повернення. Якщо людина придбала житло вперше, їй потрібно підтвердити, що раніше вона не набувала права власності на нерухомість.

Без документів, які підтверджують право не сплачувати збір, повернути гроші не вдасться.

Куди звертатися та що робити у разі відмови

Заяву разом із підготовленими документами подають до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання. Передати їх можна особисто або надіслати поштою з описом вкладення.

Пенсійний фонд перевіряє документи та вирішує, чи є підстави повернути сплачений збір. Якщо підтверджень буде недостатньо, можуть знадобитися додаткові документи.

Відмова Пенсійного фонду не означає, що повернути гроші вже неможливо. Покупець може додати необхідні підтвердження, а якщо вважає рішення неправомірним – оскаржити його в суді.

Нагадаємо, в Україні хочуть звільнити від сплати 1% пенсійного збору тих, хто купує житло за компенсацію за знищену через війну нерухомість. Відповідну норму передбачає законопроєкт № 11444, який поки що не ухвалений та ще може змінитися під час розгляду у Верховній Раді.