Кто несет ответственность, если кран в коридоре затопил соседей

Как рассказали в юридической компании"Наказ", в новостройках трубы и запорная арматура систем водоснабжения и отопления часто размещаются в технических шкафах в коридорах. Там могут находиться коллекторы и отдельные краны для каждой квартиры. В старых домах такие краны обычно расположены внутри квартир.

Однако само по себе расположение крана в общем помещении не означает, что за него автоматически отвечает ОСМД, ЖЭК или управляющая компания. Границу ответственности определяют по первому запорному крану на отводе к квартире.

Управляющий отвечает за содержание и ремонт сетей до этой границы. За сам кран и оборудование после него уже отвечает владелец квартиры. Такие границы обычно прописываются и в договоре с компанией.

Поэтому даже если кран стоит в коридоре, из-за его неисправности компенсацию за затопление соседей могут требовать именно от владельца.

Когда ответственность может лежать не на владельце

Не каждая авария означает, что ее причиной стали действия или бездействие владельца. У крана мог быть производственный дефект, ошибку могли допустить во время строительства, а проблема могла возникнуть из-за давления в системе.

В таком случае ответственность может лежать на застройщике, производителе оборудования или поставщике услуг. Но причину аварии нужно установить и, при необходимости, подтвердить экспертизой. Пока другая причина не доказана, ответственность за последствия аварии лежит на владельце.

Что следует проверить владельцу квартиры

Владельцу стоит заранее выяснить, какой именно кран перекрывает воду или отопление в его квартире и где проходит граница ответственности.

Также стоит проверить состояние оборудования и условия договора с ОСМД или ЖЭК. Документы и квитанции на оборудование и ремонт лучше хранить, ведь они могут понадобиться, если после аварии придется устанавливать ее причину.

Напомним, что если в съемной квартире сломалась бытовая техника, ремонт не всегда должен оплачивать арендатор. Если причиной стал естественный износ, заводской дефект или техническая неисправность, расходы обычно берет на себя владелец жилья.