Хто відповідає, якщо кран у коридорі затопив сусідів

Як розповіли у юридичній компанії "Наказ", у новобудовах труби та запірну арматуру систем водопостачання й опалення часто розміщують у технічних шафах у коридорах. Там можуть бути колектори та окремі крани для кожної квартири. У старих будинках такі крани зазвичай розташовані всередині помешкань.

Однак саме розташування крана у спільному приміщенні не означає, що за нього автоматично відповідає ОСББ, ЖЕК чи керуюча компанія. Межу відповідальності визначають за першим запірним краном на відгалуженні до квартири.

Управитель відповідає за утримання та ремонт мереж до цієї межі. За сам кран і обладнання після нього вже відповідає власник квартири. Такі межі зазвичай прописують і в договорі з компанією.

Тому навіть якщо кран стоїть у коридорі, через його несправність компенсацію за затоплення сусідів можуть вимагати саме від власника.

Коли відповідальність може бути не на власнику

Не кожна аварія означає, що її причиною стали дії чи бездіяльність власника. Кран міг мати виробничий дефект, помилку могли допустити під час будівництва, а проблема могла виникнути через тиск у системі.

У такому разі відповідальність може лежати на забудовнику, виробнику обладнання чи постачальнику послуг. Але причину аварії потрібно встановити й за потреби підтвердити експертизою. Поки іншої причини не доведено, відповідальність за наслідки аварії лежить на власнику.

Що варто перевірити власнику квартири

Власнику варто заздалегідь з'ясувати, який саме кран перекриває воду чи опалення його квартири та де проходить межа відповідальності.

Також варто перевірити стан обладнання й умови договору з ОСББ чи ЖЕК. Документи та квитанції на обладнання і ремонт краще зберігати, адже вони можуть знадобитися, якщо після аварії доведеться встановлювати її причину.

Нагадаємо, якщо в орендованій квартирі зламалася побутова техніка, ремонт не завжди має оплачувати орендар. Якщо причиною став природний знос, заводський дефект або технічна несправність, витрати зазвичай бере на себе власник житла.