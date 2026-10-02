Какую квартиру приобрела мать судьи Стасюка

Валентина Стасюк – мать судьи Хозяйственного суда Киева Сергея Стасюка – приобрела квартиру в 2019 году. Жилье расположено в Печерском районе столицы, в жилом комплексе бизнес-класса, пишет "Следствие.Инфо".

Площадь квартиры – 172,7 квадратных метра, вместе с ней Валентина Стасюк приобрела два парковочных места. Согласно декларации, сам Сергей Стасюк не имеет собственного отдельного жилья и пользуется квартирами родителей. Квартирой матери на Печерске он пользуется вместе с женой и детьми.

Точная сумма, уплаченная за недвижимость, неизвестна. Поэтому журналисты оценили ее по объявлениям 2019 года. Тогда квадратный метр в этом жилом комплексе стоил около 40 тысяч гривен. По подсчетам "Следствия.Инфо", квартира вместе с двумя парковочными местами могла стоить почти 8 миллионов гривен.

Откуда у матери Стасюка деньги на квартиру

Журналисты спросили Валентину Стасюк, за сколько она приобрела квартиру. Женщина ответила, что уже не помнит точной суммы. На вопрос, откуда взялись деньги на покупку, она ответила, что средства у нее и у мужа были, а также предложила проверить, кем работает отец судьи.

Согласно документам ГНС, совокупный доход Валентины Стасюк с 1998 по 2019 год составил чуть более 2 миллионов гривен. Она бухгалтер и в последние годы работала на двух предприятиях.

После слов Валентины Стасюк журналисты проверили и доходы ее мужа Василия Стасюка. Он работает профессором кафедры военной психологии Национального университета обороны Украины. В 1998–2019 годах супруги вместе получили почти 7 миллионов гривен дохода. Журналисты также пытались получить объяснения от самого Сергея Стасюка, однако судья не стал отвечать на вопросы.