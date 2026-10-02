Яку квартиру придбала мати судді Стасюка

Валентина Стасюк – мати судді Господарського суду Києва Сергія Стасюка – придбала квартиру у 2019 році. Житло розташоване у Печерському районі столиці, у житловому комплексі бізнес-класу, пише "Слідство.Інфо".

Площа квартири – 172,7 квадратного метра, разом із нею Валентина Стасюк придбала два машиномісця. За декларацією, сам Сергій Стасюк не має власного окремого житла та користується квартирами батьків. Квартирою матері на Печерську він користується разом із дружиною та дітьми.

Точна сума, яку заплатили за нерухомість, невідома. Тому журналісти оцінили її за оголошеннями 2019 року. Тоді квадратний метр у цьому житловому комплексі коштував близько 40 тисяч гривень. За підрахунками "Слідства.Інфо", квартира разом із двома машиномісцями могла коштувати майже 8 мільйонів гривень.

Звідки у матері Стасюка гроші на квартиру

Журналісти запитали Валентину Стасюк, за скільки вона придбала квартиру. Жінка відповіла, що вже не пам'ятає точної суми. На запитання, звідки були гроші на купівлю, вона сказала, що кошти у неї та чоловіка були, а також запропонувала перевірити, ким працює батько судді.

За документами ДПС, сукупний дохід Валентини Стасюк із 1998 до 2019 року був трохи більшим за 2 мільйони гривень. Вона бухгалтерка й останніми роками працювала на двох підприємствах.

Після слів Валентини Стасюк журналісти перевірили й доходи її чоловіка Василя Стасюка. Він працює професором кафедри військової психології Національного університету оборони України. У 1998 – 2019 роках подружжя разом отримало майже 7 мільйонів гривень доходу. Журналісти також намагалися отримати пояснення від самого Сергія Стасюка, однак суддя не став відповідати на питання.