Нужно ли платить налог за гараж в 2026 году

Гаражи относятся к нежилой недвижимости, поэтому за них также необходимо платить налог, как указано в Налоговом кодексе.

Для жилой недвижимости действуют льготы по площади. Владельцы квартир не платят налог за первые 60 квадратных метров, а владельцы частных домов – за первые 120 квадратных метров. Налог начисляется только на площадь, превышающую эти пределы.

Для гаражей такого правила нет. Если объект подлежит налогообложению, сумму рассчитывают исходя из всей его площади независимо от количества квадратных метров. Единой ставки для всех владельцев гаражей также нет. Ее устанавливают местные власти, поэтому сумма зависит от общины, где расположен объект.

За какую недвижимость налог не начисляется

В то же время за отдельные объекты недвижимости платить не нужно. Среди них – общежития и детские дома семейного типа. Не облагаются налогом также жилье детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также жилье, признанное непригодным для проживания.

К исключениям относятся и определенные законом объекты в зонах отчуждения и безусловного обязательного отселения. Налог также не начисляется на отдельные здания дошкольных и общеобразовательных учреждений, центры и базы олимпийской подготовки, а также жилье многодетных семей. Этот перечень не является исчерпывающим.

О сумме к уплате владельцу сообщает налоговая служба. Она направляет налоговое уведомление-решение, в котором указывает размер налогового обязательства и окончательную сумму платежа.

Напомним, размер налога на недвижимость зависит не только от площади, но и от ставки, установленной местными властями. В 2026 году максимальная ставка составляет 120 гривен за квадратный метр.