Чи потрібно платити податок за гараж у 2026 році

Гаражі належать до нежитлової нерухомості, тому за них також потрібно сплачувати податок, зазначається у Податковому кодексі.

Для житлової нерухомості діють пільги за площею. Власники квартир не сплачують податок за перші 60 квадратних метрів, а приватних будинків – за перші 120 квадратних метрів. Податок нараховують лише на площу, яка перевищує ці межі.

Для гаражів такого правила немає. Якщо об'єкт підлягає оподаткуванню, суму розраховують з усієї його площі незалежно від кількості квадратних метрів. Однакової ставки для всіх власників гаражів також немає. Її встановлює місцева влада, тому сума залежить від громади, де розташований об'єкт.

За яку нерухомість податок не нараховують

Водночас за окремі об'єкти нерухомості платити не потрібно. Серед них – гуртожитки та дитячі будинки сімейного типу. Не оподатковують також житло дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також житло, визнане непридатним для проживання.

До винятків належать і визначені законом об'єкти в зонах відчуження та безумовного обов'язкового відселення. Податок також не нараховують на окремі будівлі дошкільних і загальноосвітніх закладів, центри та бази олімпійської підготовки, а також житло багатодітних сімей. Цей перелік не є вичерпним.

Суму до сплати власнику повідомляє податкова. Вона надсилає податкове повідомлення-рішення, у якому зазначає розмір податкового зобов'язання та остаточну суму платежу.

Нагадаємо, розмір податку на нерухомість залежить не лише від площі, а й від ставки, яку встановила місцева влада. У 2026 році максимальна ставка становить 120 гривень за квадратний метр.