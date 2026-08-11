Какие штрафы грозят за неуплату налога на недвижимость

Как указано в Налоговом кодексе, размер штрафа зависит от того, на сколько дней просрочена уплата налога. Если задержка составляет до 30 календарных дней, придется дополнительно уплатить 5% от суммы налогового долга. Если она превышает 30 дней – штраф увеличивается до 10%.

Более строгие санкции возможны, если неуплату признают умышленной. Если плательщик знал о своей обязанности, но сознательно не уплатил налог, штраф может составить 25% от суммы задолженности. За повторное нарушение в течение 1095 дней или просрочку более чем на 90 дней его размер может увеличиться до 50%.

Когда на налоговый долг начинают начислять пеню

Если просрочка превысит 90 дней, к долгу может добавиться пеня. Ее начисляют за каждый последующий день, поэтому чем дольше налог остается неуплаченным, тем больше становится общая сумма к уплате.

Например, если вам нужно было уплатить 2 400 гривен и вы просрочили платеж более чем на 90 дней, придется заплатить и штраф, и пеню. Если просрочка составляет 100 дней, доплата составит 240 гривен штрафа и около 12 гривен пени.

В то же время штрафы применяются не во всех случаях. Если налоговая своевременно не направила налоговое уведомление-решение или в нем не было необходимых данных об объекте недвижимости, его площади, ставке налога или льготах, штраф за просрочку не начисляется.

Напомним, налоговая служба ежегодно должна направить владельцу недвижимости налоговое уведомление-решение до 1 июля. Украинцы должны уплатить налог на недвижимость в течение 60 календарных дней после получения налогового уведомления-решения.