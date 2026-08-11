Які штрафи загрожують за несплату податку на нерухомість

Як зазначено у Податковому кодексі, розмір штрафу залежить від того, на скільки днів прострочили сплату податку. Якщо затримка становить до 30 календарних днів, доведеться додатково сплатити 5% від суми податкового боргу. Якщо вона перевищує 30 днів – штраф зростає до 10%.

Суворіші санкції можливі, якщо несплату визнають умисною. Якщо платник знав про свій обов'язок, однак свідомо не сплатив податок, штраф може становити 25% від суми боргу. За повторне порушення протягом 1095 днів або прострочення більш ніж на 90 днів його розмір може зрости до 50%.

Коли на податковий борг починають нараховувати пеню

Якщо прострочення перевищить 90 днів, до боргу може додатися пеня. Її нараховують за кожен наступний день, тому чим довше податок залишається несплаченим, то більшою стає загальна сума до сплати.

Наприклад, якщо вам треба було сплатити 2 400 гривень і ви прострочили платіж на більше ніж на 90 днів, доведеться заплатити й штраф, і пеню. Якщо він прострочений на 100 днів – доплата становитиме 240 гривень штрафу та близько 12 гривень пені.

Водночас штрафи застосовують не в усіх випадках. Якщо податкова вчасно не надіслала податкове повідомлення-рішення або в ньому не було необхідних даних про об'єкт нерухомості, його площу, ставку податку чи пільги, штраф за прострочення не нараховують.

Нагадаємо, податкова щороку має надіслати власнику нерухомості податкове повідомлення-рішення до 1 липня. Українці мають сплатити податок на нерухомість упродовж 60 календарних днів після отримання податкового повідомлення-рішення.