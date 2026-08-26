Почему Швеция хочет экспроприировать недвижимость

Управление фортификационных сооружений Швеции подало правительству заявку на изъятие недвижимости вблизи военно-морской базы Муско на Стокгольмском архипелаге, сообщает SVT. Военные объясняют это необходимостью защиты оборонных объектов и интересами национальной безопасности.

Среди причин такого решения шведские военные называют серьезную ситуацию с безопасностью, угрозу со стороны российских беспилотников и обстоятельства, связанные с правом собственности на недвижимость.

"Мы находимся в самой серьезной ситуации с безопасностью со времен окончания Второй мировой войны, и угроза для Швеции и Альянса реальна", – заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Швеции генерал-лейтенант Карл-Йохан Эдстрем.

По данным военных, владелец объекта имеет российское гражданство и, по мнению шведской стороны, представляет угрозу безопасности Вооруженных сил. Именно поэтому армия стремится получить контроль над недвижимостью. Заявление об экспроприации уже передано на рассмотрение правительства Швеции.

Военные подчеркивают, что этот участок является единственным местом вблизи базы Муско, которое в настоящее время не находится под контролем армии и необходимо для обеспечения эффективной обороны объекта.

Какой дом оказался в центре внимания

Речь идет о масштабном доме площадью около 600 квадратных метров, расположенном недалеко от военно-морской базы, сообщает Expressen. По данным шведских СМИ, здание построено из бетона и частично встроено в скалу.

Издание Expressen ранее сообщало, что строительство роскошного объекта длилось несколько лет. По данным шведских властей, за ним стоит российский бизнесмен Станислав Алещенко, которого связывают с режимом Владимира Путина. При этом недвижимость в Муске оформлена на супругу бизнесмена.

Шведское Управление фортификационных сооружений считает местоположение дома особенно выгодным для усиления обороны военно-морской базы. С территории открывается вид на залив на юге, что, по оценке военных, создает благоприятные условия для размещения систем противодействия беспилотникам.

В обращении к правительству отмечается, что объект обладает особенно выгодными географическими и инфраструктурными характеристиками для размещения части системы, способной повысить защиту от беспилотных и дистанционно управляемых платформ.

Таким образом, шведские военные хотят получить контроль над недвижимостью не из-за ее коммерческой ценности, а из-за стратегического расположения рядом с военным объектом. Окончательное решение об экспроприации должно принять правительство страны.

Кстати, правила в Берлине, призванные защитить арендаторов от подорожания жилья, обернулись для одного из жильцов неожиданным требованием. Мужчине пришлось избавиться от отдельной душевой кабины, что было в квартире еще до его заселения.