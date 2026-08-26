Чому Швеція хоче експропріювати нерухомість

Управління фортифікаційних споруд Швеції подало уряду заявку на вилучення нерухомості поблизу військово-морської бази Муско на Стокгольмському архіпелазі, повідомляє SVT. Військові пояснюють це необхідністю захисту оборонних об'єктів та інтересами національної безпеки.

Серед причин такого рішення шведські військові називають серйозну безпекову ситуацію, загрозу з боку російських безпілотників та обставини, пов'язані з правом власності на нерухомість.

"Ми перебуваємо в найсерйознішій ситуації з безпекою з часів закінчення Другої світової війни, і загроза для Швеції та Альянсу є реальною", – заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Швеції генерал-лейтенант Карл-Йоган Едстрем.

За даними військових, власник об'єкта має російське громадянство і, на думку шведської сторони, становить загрозу безпеці Збройних сил. Саме тому армія прагне отримати контроль над нерухомістю. Заяву про експропріацію вже передали на розгляд уряду Швеції.

Військові наголошують, що ця ділянка є єдиним місцем поблизу бази Муско, яке наразі не перебуває під контролем армії та необхідне для забезпечення ефективної оборони об'єкта.

Який будинок опинився в центрі уваги

Йдеться про масштабний будинок площею близько 600 квадратних метрів, який розташований неподалік військово-морської бази, повідомляє Expressen. За даними шведських ЗМІ, будівля споруджена з бетону та частково вмурована у скелю.

Видання Expressen раніше повідомляло, що будівництво розкішного об'єкта тривало кілька років. За даними шведської влади, за ним стоїть російський бізнесмен Станіслав Алещенко, якого пов'язують із режимом Владіміра Путіна. При цьому нерухомість у Мускьо оформлена на дружину бізнесмена.

Шведське Управління фортифікаційних споруд вважає місце розташування будинку особливо вигідним для посилення оборони військово-морської бази. З території відкривається вид на затоку на півдні, що, за оцінкою військових, створює сприятливі умови для розміщення систем протидії безпілотникам.

У зверненні до уряду зазначається, що об'єкт має особливо вигідні географічні та інфраструктурні характеристики для розміщення частини системи, яка може підвищити захист від безпілотних і дистанційно керованих платформ.

Таким чином, шведські військові хочуть отримати контроль над нерухомістю не через її комерційну цінність, а через стратегічне розташування поруч із військовим об'єктом. Остаточне рішення щодо експропріації має ухвалити уряд країни.

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