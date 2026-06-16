Как неудачный жилой проект стал объектом ЮНЕСКО?

Парк Гуэль сегодня известен как муниципальный парк Барселоны, одно из крупнейших зеленых пространств города и популярная туристическая локация, пишет Dezeen.

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В то же время первоначальный замысел был совсем другим: Гауди создавал не парк для всех, а частный жилой комплекс на склоне горы в районе Грасиа.

Заказчиком выступил промышленник Эусеби Гуэль. Он хотел построить элитное поселение для городской буржуазии, опираясь на идеи городов-садов. Такой формат должен был объединить частные дома, зелень, дороги, террасы и пространства для общего пользования.

По плану Гауди, территорию должны были разделить на 60 треугольных участков для роскошных домов. Их должны были соединить три виадука, главная дорога, пешеходные маршруты, короткие проходы и лестницы. Строительство началось в 1900 году, а уже к 1903 году были завершены два входных павильона, главная лестница и приподнятые дорожки.

Впрочем, замысел не сработал. В 1914 году проект остановили из-за слабого интереса покупателей, сложных условий аренды и недостаточно удобного транспортного сообщения с городом. Из 60 запланированных домов построили только два. Один из них стал домом самого Гауди.

После смерти Гуэля в 1918 году усадьба постепенно изменила свою роль. В 1922 году территорию продали городскому совету Барселоны, а в 1926 году Парк Гуэль открыли как общественное пространство для жителей города.

Основная территория парка и объект культурного наследия занимают 12 гектаров. Рядом есть еще 8 гектаров лесной зоны. Несмотря на смену функции, в парке сохранились ключевые элементы первоначального замысла Гауди: дороги, террасы, виадуки и архитектурные детали, которые должны были обслуживать закрытый жилой городок.

Парк Гуэль / Фото Dezeen

У входа стоят два павильона для сторожей. Они имеют песочный цвет, напоминают пряничные домики и украшены традиционной каталонской плиткой и мозаикой. Эти здания должны были встречать жителей и гостей комплекса, а теперь стали одним из самых узнаваемых образов парка.

От павильонов начинается Драконья лестница. На ней расположена мозаичная скульптура дракона или саламандры, ставшая символом Парка Гуэля. Лестница ведет к верхним уровням территории, где Гауди планировал пространства для жителей будущего комплекса.

В центре расположена Площадь природы. Это большая открытая терраса, которую изначально задумывали как место для представлений под открытым небом. С нее открывается вид на Барселону и Саграда Фамилия, еще один знаменитый проект Гауди.

Вокруг террасы проходит волнистая скамейка, разработанная помощником Гауди Жозепом Жужолем. Она одновременно служит балюстрадой и украшена разноцветной мозаикой из керамических обломков.

Парк Гуэль / Фото Dezeen

Площадь природы поддерживает Гипостильный зал. Он частично встроен в склон холма и состоит из 86 дорических колонн. Через полые колонны проходит система сбора дождевой воды: вода с площади попадает в подземный резервуар.

Важной частью первоначального жилого проекта были виадуки. Нижний, Средний и Верхний виадуки шириной 5 метров были рассчитаны на экипажи, которые должны были перевозить жителей к верхним участкам комплекса. Для них использовали камень, найденный на самой территории, поэтому сооружения выглядят естественной частью склона.

Самая высокая точка парка расположена на холме Трёх Крестов, на высоте 182 метра над уровнем моря. Изначально там планировали возвести часовню, но вместо неё установили каменные кресты. После преобразования поместья в общественное пространство бывший дом Гуэля, Ларрард-Хаус, стал муниципальной школой, а дом Гауди превратили в Дом-музей Гауди.

Парк Гуэль ежегодно принимает около 4,5 миллиона посетителей. Из-за переполненности и чрезмерного туризма городской совет Барселоны одобрил план, который должен в течение двух лет постепенно уменьшить количество посетителей и "вернуть парк городу".

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