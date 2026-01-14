Какова стоимость переоформления дома в 2026 году

Переоформление частного дома остается важной процедурой после покупки жилья или оформления наследства. Общая стоимость процедуры формируется из нескольких обязательных платежей и может существенно отличаться в зависимости от условий сделки.

Какие основные платежи предусмотрены при переоформлении дома?

Если жилой дом продается впервые, налог на доход не уплачивается, пишет 24 Канал со ссылкой на Налоговый кодекс.

При заключении договора купли-продажи в 2026 году отдельно оформляется жилой дом и земельный участок.

Обычно уплачивается:

Государственная пошлина . Это обязательный платеж за нотариальное удостоверение договора. При переоформлении дома она обычно составляет 1% от стоимости объекта, если стороны не имеют льгот или освобождения от уплаты.

. Это обязательный платеж за нотариальное удостоверение договора. При переоформлении дома она обычно составляет 1% от стоимости объекта, если стороны не имеют льгот или освобождения от уплаты. Сбор в Пенсионный фонд. Это отдельный платеж, который платит покупатель при приобретении жилья. Его размер также составляет 1%, но он начисляется только на стоимость жилого дома, без учета земельного участка.

Сколько стоят нотариальные услуги в 2026 году?

Нотариальное оформление является ключевым этапом переоформления дома. В 2026 году стоимость услуг частного нотариуса в среднем составляет от 10 до 15 тысяч гривен, отмечают в компании Dozvil.

В эту сумму входит подготовка договора, проверка документов о праве собственности, внесение данных в государственные реестры и удостоверение сделки. В некоторых случаях цена может быть выше, если сделка имеет сложную структуру или требует дополнительных проверок.

Какие дополнительные расходы необходимо учесть?

Дополнительными могут быть расходы на оценку недвижимости. В 2026 году оценка дома и земельного участка стоит в среднем от 1 500 до 2 000 гривен каждая – от 3 000 гривен в сумме. Этот документ является обязательным для нотариального оформления сделки.

Кто оплачивает расходы при покупке дома?