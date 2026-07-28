Почему старые дома в Чехии дешевеют

Сложнее всего продать старые частные дома, требующие капитального ремонта. Их цена во время переговоров может снизиться примерно на 10% суммы в объявлении, а поиск покупателя иногда длится несколько месяцев, пишет Czechia-online.

Перед покупкой люди оценивают не только стоимость жилья, но и то, сколько придется потратить на его обновление. Поэтому будущие вложения становятся аргументом при торге: чем больше работ нуждается в доме, тем сильнее покупатели пытаются снизить цену.

На ситуацию повлияли и изменения государственной поддержки ремонта и энергоэффективной модернизации жилья. Раньше часть расходов можно было покрыть благодаря значительным грантам. Теперь полноценные субсидии оставили преимущественно для малообеспеченных семей, а для других собственников предусмотрели льготные кредиты через банки и сберегательные кассы. Государство будет компенсировать только часть процентной ставки, поэтому большую часть расходов по обновлению придется покрывать самостоятельно.

Насколько ощутима может быть разница в цене, показывает пример дома вблизи Брно. Объект выставили почти за 4 миллиона крон, так что скидка в 10% составляла бы около 400 тысяч крон.

Эксперты допускают, что старые дома могут и дальше терять в цене. Одним из факторов могут стать более высокие затраты на отопление газом и углем, из-за чего покупатели будут еще внимательнее оценивать будущие расходы на содержание жилья.

Какие старые дома не теряют спроса

Однако состояние здания не всегда определяет, насколько легко его удастся продать. Спрос сохраняется на старые дома с хорошим транспортным сообщением с большими городами.

Важным преимуществом остается и просторный земельный участок. Значение имеет также инфраструктура населенного пункта – покупателей особенно интересуют места, где есть школа и детский сад. Дома с такими характеристиками продаются быстрее и почти не нуждаются в скидках.

Напомним, в Чехии продолжают расти цены на квартиры , причем в больших городах они уже достигли рекордных уровней. В Праге средняя стоимость квадратного метра превышает 151 тысячу крон, среди причин подорожания называют дефицит нового жилья, дорогие стройматериалы и высокий спрос.