Чому старі будинки у Чехії дешевшають

Найскладніше продати старі приватні будинки, які потребують капітального ремонту. Їхня ціна під час переговорів може знизитися приблизно на 10% від суми в оголошенні, а пошук покупця іноді триває кілька місяців, пише Czechia-online.

Перед купівлею люди оцінюють не лише вартість самого житла, а й те, скільки доведеться витратити на його оновлення. Тому майбутні вкладення стають аргументом під час торгу: чим більше робіт потребує будинок, тим сильніше покупці намагаються знизити ціну.

На ситуацію вплинули й зміни у державній підтримці ремонту та енергоефективної модернізації житла. Раніше частину витрат можна було покрити завдяки значним грантам. Тепер повноцінні субсидії залишили переважно для малозабезпечених сімей, а для інших власників передбачили пільгові кредити через банки та будівельні ощадні каси. Держава компенсуватиме лише частину відсоткової ставки, тому більшу частину витрат на оновлення доведеться покривати самостійно.

Наскільки відчутною може бути різниця в ціні, показує приклад будинку поблизу Брно. Об'єкт виставили майже за 4 мільйони крон, тож знижка у 10% становила б близько 400 тисяч крон.

Експерти допускають, що старі будинки можуть і надалі втрачати в ціні. Одним із факторів можуть стати вищі витрати на опалення газом і вугіллям, через що покупці ще уважніше оцінюватимуть майбутні витрати на утримання житла.

Які старі будинки не втрачають попиту

Однак стан будівлі не завжди визначає, наскільки легко її вдасться продати. Попит зберігається на старі будинки з хорошим транспортним сполученням із великими містами.

Важливою перевагою залишається й простора земельна ділянка. Значення має також інфраструктура населеного пункту – покупців особливо цікавлять місця, де є школа та дитячий садок. Будинки з такими характеристиками продаються швидше й майже не потребують знижок.

Нагадаємо, у Чехії продовжують зростати ціни на квартири, причому у великих містах вони вже досягли рекордних рівнів. У Празі середня вартість квадратного метра перевищує 151 тисячу крон, а серед причин подорожчання називають дефіцит нового житла, дорогі будматеріали та високий попит.