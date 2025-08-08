О том, где украинцы в условиях войны больше покупают квартиры, 24 Канала в эксклюзивных комментариях рассказали эксперты.

Жилье в каких регионах пользуется большим спросом?

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елены Гайдамахи, для покупки жилой недвижимости украинцы все чаще выбирают западные области. Такая покупка рассматривается как своеобразная страховка на случай обострения ситуации на фронте. Люди инвестируют в жилье на Западе, а потом возвращаются домой в свои регионы.

Но в случае, если линия фронта подойдет ближе к их городу, они будут иметь безопасное место для переезда,

– объясняет эксперт.

Покупатели преимущественно отдают предпочтение квартирам с готовым ремонтом – не столько из-за желания сэкономить, сколько из-за недостатка времени на обустройство. Даже если жилье не идеальное, возможность сразу заехать и жить является весомым аргументом в его пользу.

Какую планировку теперь выбирают украинцы?

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак отмечает изменение спроса на типы жилья: в последнее время семьи, которые вынуждены были вывезти близких с временно оккупированных или опасных регионов, чаще ищут большие квартиры.

На первичном рынке особенно ценятся так называемые европланировки: квартиры с просторными кухнями-гостиными от 17 квадратных метров и отдельными спальнями площадью 11 – 13 квадратов. Больше всего спросом пользуются варианты площадью от 55 до 85 квадратов – среди них и 1-, и 2-, и даже 3-комнатные квартиры.