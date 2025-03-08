Покупка квартиры во время войны: на какие предложения не стоит обращать внимание
После полномасштабного вторжения украинцы при покупке жилья начали обращать внимание на то, что когда-то не имело значения. Например, расположение рядом критической инфраструктуры или наличие в доме укрытия.
Какие квартиры сейчас опасно покупать, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новости.LIVE.
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Расположение возле критической инфраструктуры
Критическая инфраструктура, к сожалению, часто является целью для вражеских дронов и ракет. Поэтому покупка жилья вблизи нее имеет существенные риски. Речь идет о таких объектах:
- подстанции и электростанции;
- воинские части и склады;
- мосты, железную дорогу, аэропорты.
Высокие этажи
Жизнь на верхних этажах имеет свои преимущества, однако в военное время может быть опасным. Могут возникнуть следующие проблемы:
- сложности с эвакуацией – лифты могут не работать из-за перебоев со светом, а спускаться по лестнице во время обстрелов опасно;
- повышенная уязвимость – взрывная волна чаще затрагивает верхние этажи;
- большее расстояние до укрытия – на верхних этажах часто нет возможности быстро спуститься в безопасное место.
Риелтор Татьяна Клименко объяснила: если раньше клиенты выбирали высокие этажи из-за красивых видов из них, то теперь интерес к таким квартирам упал из-за рисков ракетных обстрелов и атаки дронов.
Отсутствие укрытия
Наличие в доме укрытия стало важным фактором, на который обязательно обращают внимание. Опасно покупать квартиры в таких домах:
- панельные – менее устойчивы к ударам, быстро разрушаются при взрывах;
- новостройки без укрытий – некоторые застройщики пренебрегают нормами строительства.
Укрытие в доме очень важно в условиях войны / Фото РБК-Украина
Жилье в прифронтовых регионах
Недвижимость в регионах, которые находятся в зоне боевых действий или под постоянными обстрелами, имеет высокую опасность. Возникают следующие риски:
- возможность разрушения – дом может пострадать от прямого удара;
- неопределенность в будущем – в некоторых городах ситуация может измениться, и инфраструктуру долго нельзя будет восстановить;
- сложности с продажей – жилье в таких районах будет трудно продать.
Как снизить риски
Покупая квартиру во время войны, чтобы минимизировать опасности, следует обратить внимание на следующие аспекты: выбирайте квартиры не выше 4 – 5 этажа; избегайте жилья возле электростанций, военных объектов, мостов; проверяйте наличие укрытия; анализируйте ситуацию в регионе перед покупкой.
Заметим, что некоторые квартиры могут долго не покупать из-за факторов, которые не связаны с войной. Речь идет о завышенных ценах, сезонность, плохое состояние квартиры и другие.