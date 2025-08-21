Детали 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарий риелтора и эксперта по недвижимости Антона Трача изданию "ВЗ".

Сколько стоит элитное жилье во Львове?

На четвертом году полномасштабной войны стоимость квадратного метра жилья премиум-класса в новостройках Львова достигает 3 – 3,5 тысяч долларов. В сегменте бизнес-класса цена колеблется от 1,5 до 2 тысяч долларов за квадратный метр. Это, по словам риелтора, самые высокие показатели по всей Украине.

Кто покупает квартиры премиум-класса?

Как отметил Антон Ткач, чаще всего квартиры бизнес- и премиум-класса покупают львовские предприниматели. Они делают там дорогой ремонт и сдают жилье в аренду. Больше всего интересуются однокомнатными квартирами площадью от 40 – 50 квадратных метров. Некоторые инвесторы скупают целые этажи или подъезды – все ради прибыли с посуточной аренды. Это актуально, ведь во Львове постоянно находятся туристы и люди, которые транзитом направляются в ЕС. Среди покупателей такого жилья – жители Киева, Харькова, Запорожья. Это преимущественно представители международного бизнеса и IT-сферы.

Те львовяне, которые ищут жилье для себя, основном выбирают квартиры в домах, которые планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года или до 2026 – 2027 годов. Стоимость однокомнатной квартиры бизнес-класса площадью 40 квадратных метров составляет примерно 63 тысячи долларов. Жилье на 54 квадрата стоит 69 тысяч долларов. Двухкомнатная квартира площадью 70 квадратных метров обойдется от 117 тысяч долларов.