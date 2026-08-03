Как изменился рынок новостроек за годы войны

По данным исследования Dim.ria, с марта 2022 года в Украине ввели в эксплуатацию 683 жилых комплекса, или 1 339 секций. Еще 706 проектов остаются на паузе.

Самым сложным для первичного рынка стал 2022 год. Тогда завершили строительство лишь 19 жилых комплексов, охватывавших 27 секций. В 2025 году показатели были значительно выше – 233 комплекса и 449 секций.

Где в Украине строят больше всего нового жилья

По состоянию на июль 2026 года в Украине строилось 2 775 жилых проектов. Более пятой части из них приходилось на Киевскую область без учета столицы. Многие новостройки также сосредоточены в Киеве, Одесской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Более половины новостроек относятся к комфорт-классу. На бизнес-класс приходится около пятой части рынка, а на эконом-класс – всего 6,2%. Остальное – это премиальные комплексы, таунхаусы и коттеджные городки.

Во Львове больше всего жилья бизнес-класса – 40,6% всего предложения. Доля комфорт-класса составляет 30,3%.

Часть квартир в новостройках можно приобрести по программам "еОселя" и "еВосстановление". Больше всего таких предложений в Полтавской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Киевской и Львовской областях. В Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях таких вариантов на первичном рынке нет.

В каких регионах новостройки пользуются наибольшим спросом

Чаще всего украинцы ищут квартиры в новостройках Киева и Львова. Также часто интересуются жильем в Винницкой, Киевской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Меньше всего запросов приходится на Сумскую, Запорожскую, Кировоградскую, Черниговскую и Николаевскую области. Это может быть связано с близостью к боевым действиям, рисками для безопасности и небольшим количеством новых проектов.

Жилье по государственным программам чаще всего ищут в Киеве, Винницкой, Киевской, Одесской и Хмельницкой областях.

Как изменились цены на первичном рынке

Больше всего за последний год первичное жилье подорожало в Ивано-Франковской области. Средняя стоимость квадратного метра выросла на 20% и достигла 1 089 долларов.

В Винницкой области цены поднялись на 17% – до 1 072 долларов за квадратный метр. Так же рост зафиксировали во Львовской области без учета Львова, где квадратный метр стоит в среднем 1 055 долларов. В Житомирской и Тернопольской областях жилье подорожало на 16%.

По сравнению с июлем 2022 года больше всего цены выросли в Ивано-Франковской области – на 69,3%. Во Львовской области без Львова первичное жилье подорожало на 52%, в Черновицкой – на 38%, а в Житомирской и Тернопольской – по 34%.