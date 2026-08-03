Як змінився ринок новобудов за роки війни

За даними дослідження Dim.ria, від березня 2022 року в Україні ввели в експлуатацію 683 житлові комплекси, або 1 339 секцій. Ще 706 проєктів залишаються на паузі.

Найскладнішим для первинного ринку став 2022 рік. Тоді завершили лише 19 житлових комплексів, що охоплювали 27 секцій. У 2025 році показники були значно вищими – 233 комплекси та 449 секцій.

Де в Україні будують найбільше нового житла

Станом на липень 2026 року в Україні будували 2 775 житлових проєктів. Понад п'ята частина з них припадала на Київську область без урахування столиці. Багато новобудов також зосереджено у Києві, Одеській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Понад половина новобудов належить до комфорт-класу. На бізнес-клас припадає близько п'ятої частини ринку, а на економклас – лише 6,2%. Решта – це преміальні комплекси, таунхауси та котеджні містечка.

У Львові найбільше житла бізнес-класу – 40,6% усієї пропозиції. Частка комфорт-класу становить 30,3%.

Частину квартир у новобудовах можна придбати за програмами "єОселя" та "єВідновлення". Найбільше таких пропозицій є у Полтавській, Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Київській та Львівській областях. У Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях таких варіантів на первинному ринку немає.

У яких регіонах новобудови мають найбільший попит

Найчастіше українці шукають квартири в новобудовах Києва та Львова. Також часто цікавляться житлом у Вінницькій, Київській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Найменше запитів припадає на Сумську, Запорізьку, Кіровоградську, Чернігівську та Миколаївську області. Це може бути пов'язано з близькістю до бойових дій, безпековими ризиками та невеликою кількістю нових проєктів.

Житло за державними програмами найчастіше шукають у Києві, Вінницькій, Київській, Одеській та Хмельницькій областях.

Як змінилися ціни на первинному ринку

Найбільше за останній рік первинне житло подорожчало в Івано-Франківській області. Середня вартість квадратного метра зросла на 20% і досягла 1 089 доларів.

У Вінницькій області ціни піднялися на 17% – до 1 072 доларів за квадратний метр. Таке саме зростання зафіксували у Львівській області без урахування Львова, де квадратний метр коштує в середньому 1 055 доларів. У Житомирській та Тернопільській областях житло подорожчало на 16%.

Порівняно з липнем 2022 року найбільше ціни зросли в Івано-Франківській області – на 69,3%. У Львівській області без Львова первинне житло подорожчало на 52%, у Чернівецькій – на 38%, а в Житомирській і Тернопільській – по 34%.