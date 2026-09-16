Сколько стоит оформление права собственности на квартиру

После заключения договора купли-продажи право собственности на квартиру необходимо зарегистрировать на имя нового владельца. Размер административного сбора зависит от того, как быстро необходимо оформить право собственности, пишет 24 Канал.

Дешевле всего обойдется стандартное оформление в течение 5 рабочих дней – 330 гривен. За регистрацию права собственности в течение 2 рабочих дней нужно заплатить 3 330 гривен. Оформление за 1 рабочий день стоит 6 660 гривен, а за 2 часа – 16 640 гривен.

Важно! Отдельно могут оплачиваться и дополнительные административные услуги, если они понадобятся при оформлении. В частности, выписка из Государственного реестра вещных прав стоит 80 гривен, а исправление технической ошибки – 130 гривен.

Сколько придется заплатить нотариусу

Отдельно нужно оплатить услуги нотариуса. Он удостоверяет договор купли-продажи квартиры и регистрирует переход права собственности на нового владельца.

Единой фиксированной цены для частных нотариусов нет, поэтому сумма может отличаться в зависимости от города и объема услуг. В Киеве оформление договора может стоить от 10 тысяч гривен, а в Киевской области – примерно от 8 тысяч гривен.

В небольших городах и населенных пунктах услуги нотариуса могут стоить дешевле. Стороны сами договариваются, кто будет оплачивать нотариальное оформление, поэтому эти расходы может взять на себя покупатель, продавец или распределить их между собой.

Напомним, при покупке квартиры покупатель должен уплатить 1% от ее стоимости в Пенсионный фонд. В то же время от этого сбора могут освободить тех, кто покупает жилье впервые и имеет документы, подтверждающие это.