Скільки коштує оформлення права власності на квартиру

Після укладення договору купівлі-продажу право власності на квартиру потрібно зареєструвати на нового власника. Розмір адміністративного збору залежить від того, як швидко потрібно оформити право власності, пише 24 Канал.

Найдешевше коштує стандартне оформлення протягом 5 робочих днів – 330 гривень. За реєстрацію права власності протягом 2 робочих днів потрібно заплатити 3 330 гривень. Оформлення за 1 робочий день коштує 6 660 гривень, а за 2 години – 16 640 гривень.

Важливо! Окремо можуть оплачуватися й додаткові адміністративні послуги, якщо вони знадобляться під час оформлення. Зокрема, витяг із Державного реєстру речових прав коштує 80 гривень, а виправлення технічної помилки – 130 гривень.

Скільки доведеться заплатити нотаріусу

Окремо потрібно заплатити за послуги нотаріуса. Він посвідчує договір купівлі-продажу квартири та реєструє перехід права власності на нового власника.

Єдиної фіксованої ціни для приватних нотаріусів немає, тому сума може відрізнятися залежно від міста та обсягу послуг. У Києві оформлення договору може коштувати від 10 тисяч гривень, а в Київській області – приблизно від 8 тисяч гривень.

У менших містах і населених пунктах послуги нотаріуса можуть бути дешевшими. Сторони самі домовляються, хто оплачуватиме нотаріальне оформлення, тому ці витрати можуть взяти на себе покупець, продавець або розподілити їх між собою.

Нагадаємо, під час купівлі квартири покупець має сплатити 1% її вартості до Пенсійного фонду. Водночас від цього збору можуть звільнити тих, хто купує житло вперше та має документи, які це підтверджують.