Почему дом мечты оказался пристанищем для змей

Тайлер и Лорен Боулдени несколько лет искали собственный дом. В 2020 году они приобрели на аукционе каменный дом 1830-х годов в небольшом городке Пайн-Гроув, штат Пенсильвания, пишет Mirror.

За недвижимость супруги заплатили 460 тысяч долларов. Площадь дома составляет около 557 квадратных метров. В нем шесть спален и пять ванных комнат. До продажи дом около десяти лет стоял пустым.

Вскоре после переезда супруги начали замечать змей в доме и вокруг него. Однажды две длинные черные змеи ползли по фасаду и заползли через отверстие под крышей крыльца. Еще на одну Лорен едва не наступила у входа.

Тайлер шутил, что вместе с домом они приобрели целую популяцию пресмыкающихся. Сначала мужчина не прогонял черных змей, потому что считал, что они отпугивают ядовитых медноголовых. Впоследствии он узнал, что оба вида могут обитать на одной территории.

Чтобы уменьшить количество змей, хозяева начали заделывать щели в фундаменте и ремонтировать места, где могли прятаться мыши и пресмыкающиеся. Супруги также завели двух кошек, чтобы избавиться от грызунов.

#snake #renovation #landscape #snakes ♬ COPYRIGHTFREEANDROYALTYFREE - royaltyfreemusic @ouroldhouse Оказалось, что мы купили не просто старый дом… мы купили среду обитания змей. Пять лет уборки кардинально изменили ситуацию. Журнал People недавно опубликовал полную историю о змеях, если хотите прочитать – ссылка на статью есть в нашей биографии. Следите за тем, как мы приступим к обустройству пруда! #theforgehouse

Хозяева расчистили газон, сад, каменные стены и часть прилегающего леса от зарослей, мусора и хлама. Они также расчистили бассейн, восстановили пруд, установили фильтры и фонтаны, а вокруг дома посадили мяту.

Хотя комментаторы в соцсетях советовали полностью сжечь дом, владелец против подобных решений. Для безопасного отлова змей Тайлер приобрел специальный инструмент, а пойманных пресмыкающихся он отвозит в соседний лес.