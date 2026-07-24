Чому будинок мрії виявився оселею для змій

Тайлер і Лорен Боулдени кілька років шукали власний дім. У 2020 році вони придбали на аукціоні кам'яний будинок 1830-х років у невеликому містечку Пайн-Гроув, штат Пенсильванія, пише Mirror.

За нерухомість подружжя заплатило 460 тисяч доларів. Площа будинку становить близько 557 квадратних метрів. У ньому є шість спалень і п'ять ванних кімнат. До продажу оселя близько десяти років стояла порожньою.

Невдовзі після переїзду подружжя почало помічати змій у будинку та навколо нього. Одного разу дві довгі чорні змії повзли фасадом і заповзали через отвір під дахом ґанку. Ще на одну Лорен ледь не наступила біля входу.

Тайлер жартував, що разом із будинком вони придбали цілу популяцію плазунів. Спочатку чоловік не проганяв чорних змій, оскільки вважав, що вони відлякують отруйних мідноголових. Згодом він дізнався, що обидва види можуть жити на одній території.

Щоб зменшити кількість змій, власники почали закладати щілини у фундаменті та ремонтувати місця, де могли ховатися миші й плазуни. Подружжя також завело двох котів, щоб позбутися гризунів.

#snake #renovation #landscape #snakes ♬ COPYRIGHTFREEANDROYALTYFREE - royaltyfreemusic @ouroldhouse Turns out we didn’t just buy an old house… we bought a snake habitat. Five years of cleanup has made a huge difference. People Magazine recently shared our full snake story if you’d like to read it The article is linked in our bio. Follow along as we tackle the pond next! #theforgehouse

Господарі розчистили газон, сад, кам'яні стіни й частину прилеглого лісу від заростей, сміття та мотлоху. Вони також розчистили басейн, відновили ставок, встановили фільтри й фонтани, а навколо будинку висадили м'яту.

Хоча коментатори у соцмережах радили повністю спалити будинок, власник проти подібних рішень. Для безпечного вилову змій Тайлер придбав спеціальний інструмент, а спійманих плазунів він відвозить до сусіднього лісу.