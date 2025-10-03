Почему критикуют намерения Трампа?

С резкой критикой архитектурных мандатов Трампа выступила конгрессвумен Дина Тайтус, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dezeen.

Дина Тайтус конгрессвумен США Я твердо убеждена, что архитектура – это способ отражать многие культурные ценности.

Демократка от Невады возглавила попытки конгрессменов противостоять планам Трампа сделать классическую архитектуру преобладающим стилем для всех общественных зданий в США.

В частности, она подала в Конгресс законопроект Democracy in Design Act, который закрепляет нормы, предоставляющие общинам право влиять на решение по дизайну правительственных зданий.

Заметим! В августе, по данным Bloomberg, Трамп подписал указ об установлении классической архитектуры как лучшего стиля для общественных зданий США. Представители Республиканской партии уже заявили, что готовят законопроект для закрепления решения Трампа.

Тайтус же считает, что такими действиями Трамп "подрывает историю" США и разнообразие американского общества.

Я не считаю, что все должны строить одинаково, ведь мы разные, так же как разные наша история, культура, кухня и музыка. Это укладывается в общую картину подрыва истории Америки, которую проводит Трамп – от музеев и национальных парков до военных баз и памятников. Это то, что делают диктаторы, но не то, что мы должны делать в демократии,

– подчеркнула конгрессвумен.

Кроме того, она считает, что нужно добавить механизм общественного обсуждения по строительству государственных объектов., ведь общественный голос важен в этом вопросе.

Тайтус также раскритиковала недавнее решение Трампа построить неоклассический бальный зал в восточном крыле Белого дома.

Это попытка сделать что-то пышное, превратить Белый дом из "дома народа" на что-то вроде Мар-а-Лаго, чтобы соответствовало его псевдокоролевским амбициям,

– считает демократ.

Важно! Сейчас законопроект Тайтус о праве общин решать судьбу зданий находится на рассмотрении в Палате представителей, параллельно документ внесен в Сенат. Чтобы проект стал законом обе версии должны согласовать и подать на подпись президенту.

Что известно о строительстве бального зала в Белом доме?