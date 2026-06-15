Что известно об одном из самых дорогих замков Германии?

Замок Wolfsbrunnen расположен в Майнхарде, в федеральной земле Гессен. Сейчас это не частное жилье, а гостиничный комплекс в историческом здании, имеющем статус памятника архитектуры, пишет немецкое издание Bild.

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Здание было построено в 1904–1907 годах в стиле неоренессанса. Замок построил ландрат Александр фон Койделль для своей жены Луизы. Вместе с замком продается парк площадью 84 тысячи квадратных метров. На территории также есть вертолетная площадка.

Сейчас в Wolfsbrunnen работает отель на 53 номера и люкса. Его обслуживают 35 сотрудников. Внутри замка оборудованы ресторан, бар, винный погреб, библиотека, лаунж-зона для курящих, а также wellness-зона с сауной и фитнес-центром. Для мероприятий в здании есть аудиенц-зал, VIP-зал и зеркальный зал площадью 73 квадратных метра.

Замок используют для конференций, приемов и свадеб. Еще одна примечательная деталь объекта — террасы площадью 200 квадратных метров, с которых открывается вид на озеро Верратальзе.

Замок Wolfsbrunnen в Германии / Фото Bild

В 2009 году замок приобрела российская супружеская пара миллионеров Ирина Клочкова и Андрей Трубицин. За объект они, по всей видимости, заплатили около 3 миллионов евро. После покупки владельцы инвестировали в реконструкцию. К 2015 году Wolfsbrunnen превратили в четырехзвездочный отель.

Клочкова и Трубицин были основными акционерами российского Консервативного коммерческого банка. В 2022 году Центробанк России отозвал у банка лицензию из-за нарушения банковского законодательства и правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

После этого российская Генпрокуратура начала расследование. В 2023 году к супругам и двум подконтрольным им компаниям предъявили требования на сумму более 14 миллиардов рублей, или около 150 миллионов евро. Связана ли продажа замка с этими требованиями, пока неизвестно.

Что известно о конфискованной квартире Артемия Лебедева в Киеве?

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