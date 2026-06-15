Що відомо про один із найдорожчих замків Німеччини?

Замок Wolfsbrunnen розташований у Майнхарді, у федеральній землі Гессен. Нині це не приватне житло, а готельний комплекс в історичній будівлі, яка має статус пам'ятки, пише німецьке видання Bild.

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Будівлю звели у 1904 – 1907 роками у стилі неоренесансу. Замок побудував ландрат Александер фон Койделль для своєї дружини Луїзи. Разом із замком продають парк площею 84 тисячі квадратних метрів. На території також є вертолітний майданчик.

Зараз у Wolfsbrunnen працює готель на 53 номери та люкси. Його обслуговують 35 співробітників. Усередині замку облаштовані ресторан, бар, винний погріб, бібліотека, лаунж-зона для курців, а також wellness-зона із сауною та фітнес-центром. Для подій у будівлі є аудієнц-зал, VIP-зал і дзеркальна зала площею 73 квадратні метри.

Замок використовують для конференцій, прийомів і весіль. Ще одна помітна деталь об'єкта – тераси площею 200 квадратних метрів, з яких відкривається вид на озеро Верратальзе.

Замок Wolfsbrunnen у Німеччині / Фото Bild

У 2009 році замок придбало російське подружжя мільйонерів Ірина Клочкова та Андрій Трубіцин. За об'єкт вони, імовірно, заплатили близько 3 мільйонів євро. Після купівлі власники інвестували в реконструкцію. До 2015 року Wolfsbrunnen перетворили на чотиризірковий готель.

Клочкова і Трубіцин були основними акціонерами російського Консервативного комерційного банку. У 2022 році Центробанк Росії відкликав у банку ліцензію через порушення банківських законів і правил боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Після цього російська Генпрокуратура почала розслідування. У 2023 році до подружжя та двох підконтрольних їм компаній висунули вимоги на понад 14 мільярдів рублів, або близько 150 мільйонів євро. Чи пов'язаний продаж замку з цими вимогами, поки невідомо.

Що відомо про конфісковану квартиру Артемія Лебедєва у Києві?

Фонд держмайна виставить на аукціон квартиру російського дизайнера, блогера та пропагандиста Артемія Лебедєва в центрі Києва. Помешкання з видом на Золоті ворота раніше конфіскували, а гроші від продажу мають спрямувати на допомогу українцям, які постраждали від російської агресії.

Площа квартири становить 138,5 квадратного метра. Стартова ціна лота – 10 583 400 гривень. Після арешту квартира тривалий час була законсервована. У ній залишилися речі колишнього власника, зокрема книжки, плакати, посуд та інші предмети побуту.