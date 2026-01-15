Румунія очолила рейтинг доступності житла в ЄС: чи справді там вигідно

Румунія посіла перше місце серед країн ЄС за часткою громадян, які володіють власним житлом. Водночас ці показники не завжди відображають реальну доступність житла, особливо для потенційних інвесторів.

Хто очолив рейтинг за відсотком власників?

Румунія має найвищу частку власників житла серед країн ЄС, пише 24 Канал з посиланням на Eurostat.

За результатами дослідження Global Property Guide, 94,3% домогосподарств у Румунії проживають у власному житлі. Разом з цим країна фіксує і найвищий рівень перенаселення в ЄС. Понад 40% населення мешкають у надто малих квартирах, де на одну людину припадає недостатня житлова площа.

Високі показники володіння житлом також демонструють інші країни. У Словаччині власниками житла є близько 93% домогосподарств, в Угорщині понад 91%, у Хорватії – 90%, у Болгарії понад 84%.

Скільки коштує житло у цих країнах?

За даними Numbeo, середня вартість квадратного метра в Румунії становить від 2 500 доларів, хоча у Бухаресті ціни у центрі міста можуть сягати від 4 000 доларів.

У інших країнах на сході Європи середня вартість квадратного метра така:

Словаччина – 3 600 доларів;

Хорватія – 3 300 доларів;

Угорщина – 3 000 доларів;

Болгарія – 2 100 доларів.

Для українців вартість значно вища за середні показники на первинному та вторинному ринках в Україні. Водночас у межах Європейського Союзу ці країни залишаються серед найдоступніших за цінами на нерухомість.

Як відрізняється Західна Європа?

У Західній Європі сформувалася інша модель житлового ринку. У Німеччині власниками житла є 47% населення, а оренда залишається основною формою проживання. Подібна ситуація спостерігається й у Франції, де частка орендарів стабільно висока.

Різниця помітна і за рівнем цін. Середня вартість квадратного метра у Франції перевищує 5 800 доларів, а в Німеччині сягає понад 6 300 доларів.

До слова, найдорожчою локацією для купівлі нерухомості в ЄС залишається Люксембург. Вартість квадратного метра в столиці цієї країни перевищує 11 000 євро.

Яка вартість квадратного метра у Польщі?