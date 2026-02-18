Будинок не внесений до реєстру: які ризики для власника у 2026 році

Будинок, що не внесений до реєстру, юридично може "не існувати", навіть якщо людина проживає там роками. У 2026 році відсутність державної реєстрації права власності на житло створює ризики щодо майна.

Що означає будинок без зареєстрованого права власності?

Якщо людина має старі документи, але право власності не внесене до державного реєстру, житло не відображається в електронній системі. А отже, власник не може повноцінно розпоряджатися майном, зазначають на Урядовому порталі.

Без державної реєстрації неможливо:

офіційно продати, подарувати чи передати будинок у спадок;

використати його як заставу для отримання кредиту;

отримати компенсацію за пошкодження або знищення житла у разі бойових дій чи надзвичайних ситуацій;

повноцінно захистити свої права у суді без витягу з реєстру.

Окрема проблема виникає саме у випадку втрати або пошкодження майна. Якщо запису в реєстрі немає, підтвердити право власності значно складніше.

Чи можна втратити житло через помилки в документах?

Ризики виникають не лише тоді, коли житло взагалі не зареєстроване. Проблеми можливі й у разі помилок у записах або неправильного оформлення права власності. Якщо під час судового розгляду буде встановлено недійсність угоди чи невідповідність документів, право власності можуть скасувати.

Ще складніша ситуація з самочинним будівництвом. Якщо об'єкт зведений без належних дозволів і не введений в експлуатацію, він не набуває статусу законної нерухомості.

Як перевірити й захистити своє право власності?

Насамперед варто перевірити, чи внесений будинок до Державного реєстру речових прав. Це можна зробити через нотаріуса, у центрі надання адміністративних послуг або онлайн, повідомляє Дія.

Якщо житло не зареєстроване, необхідно зібрати документи, які підтверджують право власності, та подати їх для державної реєстрації. У разі виявлення помилок у записах їх потрібно виправити офіційно.

Який ще документ потрібен власникам будинку?