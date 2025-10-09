Квадратний метр коштує як унція золота: у якому місті Італії найдорожча нерухомість
- Середня ціна за квадратний метр житла в Італії становить 1 828 євро, з найвищими цінами в Мілані.
- Найдешевшими містами для купівлі житла є Кальтаніссетта, Рагуза та Б'єлла.
Ціни на вторинне житло в Італії зросли у 2 кварталі 2025 року. Тепер середній показник ціни за квадратний метр по країні становить до 1 828 євро. Найдорожчим містом для купівлі житла є традиційно Мілан.
Де найвищі ціни на житло в Італії?
Як розповів Вінченцо Де Томмазо, керівник дослідницького відділу Idealista, хоч загалом ціни на вживане житло залишаються досить стабільними на річній основі, втім з другого кварталу цього року було помітне прискорення, передає 24 Канал з посиланням на Idealista.
У рейтингу найвищих показників зростання лідерує Ровіго (+7,4%), Комо та Удіне (обидва по +5,6%). Крім того, значне зростання також було зафіксовано у Флоренції (+3,7%), Палермо (+3,1%), Турин та Рим (обидва по +2,9%), Мілан (+2,4%), Болонья та Генуя (обидва по +2,2%).
- Наразі саме Мілан залишається найдорожчим містом із середньою ціною за метр квадратний в 5 104 євро.
- Далі по списку йде Венеція – 4 642 євро за метр квадратний,
- Больцано – 4 619 євро за метр квадратний,
- Флоренція – 4 492 євро за метр квадратний.
А от Рим посідає лише 6 місце із середньою ціною в 3 250 євро за метр квадратний після Болоньї, де ціна становить 3 525 євро за метр квадратний.
Зверніть увагу! Станом на червень 2025 року найдорожчою провінцією Італії є Больцано із середньою ціною в 4 505 євро за метр квадратний, за нею йдуть Мілан (3 601 євро за метр квадратний), Лукка (3 220 євро за метр квадратний) та Савона (3 094 євро за метр квадратний).
В яких містах найдешевші метри квадратні?
Відповідно до рейтингу, найдешевшими містами для купівлі житла є Кальтаніссетта, де середня ціна за метр квадратний становить 675 євро. Також це Рагуза (707 євро за квадрат) та Б'єлла (775 євро за квадрат).
- А у розрізі провінцій, то найдешевшими для придбання житла є Б'єлла (612 євро за метр квадратний), Кальтаніссетта (643 євро за метр квадратний) та Ізернія (676 євро за метр квадратний).
- Крім того, найдоступнішими регіонами залишаються Калабрія (911 євро за квадрат) та Молізе (925 євро за квадрат).
Цікаво, що за даними Італійського національного інституту статистики (ISTAT), передає Delo.ua, у 2024 році ціни на квартири в Італії на вторинному ринку підвищилися на 2,8%, тоді як новобудови подорожчали на 8,8%.
Тоді найвищі ціни фіксували у Мілані та Римі, де середня ціна квадратного метра становить 4 300 євро у Мілані та 3 800 євро у Римі.
Скільки потрібно працювати українцю, щоб заробити на квартиру в Італії?
Припустимо, що українці, які проживають в Італії, отримують середню зарплату та заощаджують 50% свого доходу на придбання квартири. Відтак, саме житло матиме площу 50 квадратних метрів.
Із середніх зарплат потрібно ще вирахувати частину, яку слід сплатити як податки. Наприклад, для зарплат у межах 28 – 55 тисяч євро у рік ставка становить 35%.
Відповідно до таких умов, на власну квартиру українець зможе відкласти у проміжку від 8 до 21 року залежно від міста, де буде придбана нерухомість. Наприклад, на квартиру у Турині треба понад 8 років, а у Мілані – 21 рік.