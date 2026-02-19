У Києві зросли ціни на новобудови: скільки тепер коштує квадратний метр
- Середня вартість квадратного метра у новобудовах Києва в лютому 2026 року становить 1 310 доларів, що на 2% більше за останні шість місяців.
- Ціни на житло в передмісті Києва значно нижчі, наприклад, у Броварах - 36 500 гривень за квадратний метр, тоді як у Києві середня ціна досягла 57 100 гривень.
Первинний ринок житла у Києві у лютому 2026 року демонструє поступове зростання цін. Середня вартість квадратного метра у новобудовах столиці перевищила тисячу доларів, а різниця між Києвом і передмістям залишається суттєвою.
Які ціни на новобудови Києва?
Станом на середину лютого середня ціна квадратного метра у новобудовах Києва становить близько 1 310 доларів. За останні шість місяців показник зріс приблизно на 2%, повідомляє ЛУН.
У національній валюті середня вартість квадратного метра досягла 57 100 гривень. У серпні 2025 року вона становила 54 200 гривень, тобто ціна зросла майже на 3 000 гривень за квадратний метр.
Вартість залежить від класу житла:
- у преміумсегменті середня ціна становить близько 139 000 гривень за квадратний метр;
- у бізнес-класі – 78 000 гривень за квадратний метр;
- у комфорт-класі – близько 49 700 гривень за квадратний метр;
- в економкласі – 43 200 гривень за квадратний метр.
Як ціна залежить від розташування?
Ціни сильно різняться залежно від району. Найдорожчим залишається Печерський район з середньою вартістю 118 000 гривень за квадратний метр. У Подільському та Оболонському районі за квадратний метр доведеться заплатити 73 400 та 70 800 гривень відповідно.
Найдешевше квартиру можна придбати у:
- Дніпровському районі – 48 700 гривень за квадратний метр;
- Дарницькому районі – 46 300 гривень за квадратний метр;
- Деснянському районі – 35 700 гривень за квадратний метр.
Середня вартість квадратного метра у Києві / Інфографіка ЛУН
Яка вартість квадратного метра у передмісті?
У передмісті Києва житло дешевше. У Броварах середня ціна становить близько 36 500 гривень за квадратний метр, у Борисполі – 34 800 гривень.
У Гостомелі квадратний метр оцінюють у середньому в 30 000 гривень. У Гатному показник становить близько 36 800 гривень.
У Вишгороді – приблизно 38 700 гривень за квадратний метр. Різниця між столицею та передмістям у багатьох випадках перевищує 20 тисяч гривень за квадратний метр залежно від локації та класу житла.
Як обстріли ТЕЦ вплинули на ринок житла?
Після обстрілів ТЕЦ на лівому березі Києва змінився попит на оренду квартир і динаміка цін на житло. Ринок відреагував на перебої зі світлом і теплом по-різному – вартість оренди знизилась, а ціни на житло почали зростати, повідомляє OLX у коментарі hromadske.
Найдоступніші пропозиції на вторинному ринку залишаються у Деснянському районі. Квартири там коштують у середньому 44 тисячі доларів.