19 лютого, 16:25
У Києві зросли ціни на новобудови: скільки тепер коштує квадратний метр

Ксенія Войновська
Основні тези
  • Середня вартість квадратного метра у новобудовах Києва в лютому 2026 року становить 1 310 доларів, що на 2% більше за останні шість місяців.
  • Ціни на житло в передмісті Києва значно нижчі, наприклад, у Броварах - 36 500 гривень за квадратний метр, тоді як у Києві середня ціна досягла 57 100 гривень.

Первинний ринок житла у Києві у лютому 2026 року демонструє поступове зростання цін. Середня вартість квадратного метра у новобудовах столиці перевищила тисячу доларів, а різниця між Києвом і передмістям залишається суттєвою.

Які ціни на новобудови Києва?

Станом на середину лютого середня ціна квадратного метра у новобудовах Києва становить близько 1 310 доларів. За останні шість місяців показник зріс приблизно на 2%, повідомляє ЛУН.

У національній валюті середня вартість квадратного метра досягла 57 100 гривень. У серпні 2025 року вона становила 54 200 гривень, тобто ціна зросла майже на 3 000 гривень за квадратний метр.

Вартість залежить від класу житла: 

  • у преміумсегменті середня ціна становить близько 139 000 гривень за квадратний метр;
  • у бізнес-класі – 78 000 гривень за квадратний метр;
  • у комфорт-класі – близько 49 700 гривень за квадратний метр;
  • в економкласі – 43 200 гривень за квадратний метр.

Як ціна залежить від розташування?

Ціни сильно різняться залежно від району. Найдорожчим залишається Печерський район з середньою вартістю 118 000 гривень за квадратний метр. У Подільському та Оболонському районі за квадратний метр доведеться заплатити 73 400 та 70 800 гривень відповідно.

Найдешевше квартиру можна придбати у:

  • Дніпровському районі – 48 700 гривень за квадратний метр;
  • Дарницькому районі – 46 300 гривень за квадратний метр;
  • Деснянському районі – 35 700 гривень за квадратний метр.

Середня вартість квадратного метра у Києві / Інфографіка ЛУН

Яка вартість квадратного метра у передмісті?

У передмісті Києва житло дешевше. У Броварах середня ціна становить близько 36 500 гривень за квадратний метр, у Борисполі – 34 800 гривень.

У Гостомелі квадратний метр оцінюють у середньому в 30 000 гривень. У Гатному показник становить близько 36 800 гривень. 

У Вишгороді – приблизно 38 700 гривень за квадратний метр. Різниця між столицею та передмістям у багатьох випадках перевищує 20 тисяч гривень за квадратний метр залежно від локації та класу житла.

Як обстріли ТЕЦ вплинули на ринок житла?