Ціни на житло в Іспанії зросли: скільки тепер коштує квартира
- Середня вартість житла в Іспанії наприкінці 2025 року складає 2 500 євро за квадратний метр з ростом більш ніж на 15% за рік.
- Мадрид і Барселона залишаються найдорожчими містами з цінами близько 3 800 і 3 700 євро за квадратний метр відповідно, тоді як у Валенсії ціни коливаються в межах 2 000-2 500 євро за квадратний метр.
Ринок нерухомості Іспанії у 2025 році демонструє стале зростання цін як у великих містах, так і в курортних регіонах. Середня вартість житла зросла на тлі високого попиту та обмеженої кількості нових пропозицій.
Яка середня вартість квартири в Іспанії?
Наприкінці 2025 року середня вартість житла в Іспанії становить 2 500 євро за квадратний метр, пише 24 Канал з посиланням на Idealista News.
За рік ціни зросли більш ніж на 15%, що стало одним із найвищих показників за останні роки. Аналітики ринку зазначають, що подорожчання спостерігається як на первинному, так і на вторинному ринку, а зниження цін у найближчій перспективі не прогнозується.
Як змінюються ціни залежно від міста?
- Мадрид залишається одним із найдорожчих міст країни. Середня ціна квадратного метра становить 3 800 євро, а в центральних районах і сучасних житлових комплексах показники можуть бути значно вищими. Високі ціни пояснюють стабільним попитом і браком нових проєктів у межах міста.
- Барселона також входить до числа лідерів за вартістю нерухомості. Середня ціна житла тут становить близько 3 700 євро за квадратний метр. Попит підтримують туристична привабливість, близькість до моря та обмеження на нове будівництво.
- Валенсія виглядає доступнішою альтернативою для покупців. Середня вартість житла коливається в межах 2 000-2 500 євро за квадратний метр. Місто приваблює як тих, хто планує переїзд, так і інвесторів, які шукають нижчий поріг входу на ринок.
- Канарські острови демонструють окрему динаміку. Ціни тут залежать від конкретного острова, але в середньому вони перевищують 5 000 євро за квадратний метр. Попит формують туристи та іноземці, які купують житло для сезонного проживання або комерційного використання.
Чому житло в Іспанії дорожчає?
Основними чинниками зростання цін залишаються обмежена пропозиція, активний інтерес з боку іноземних покупців та високий попит у великих містах і курортних регіонах, пише Spanish Settler. Додатково на ринок впливають економічна стабільність і привабливість Іспанії для переїзду та інвестицій.
Експерти очікують, що у 2026 році ціни на житло продовжать зростати, хоча темпи можуть стати помірнішими. Попри подорожчання, іспанська нерухомість усе ще вважається доступнішою порівняно з багатьма країнами Західної Європи, що зберігає інтерес до ринку.
Яка вартість оренди в Іспанії?
Оренда житла в Іспанії залишається дорогою, зокрема в Мадриді та Барселоні, де ціни на однокімнатні квартири в центрі складають від 1 100 до 1 400 євро.
Для оренди в Іспанії часто потрібен значний пакет документів, включаючи підтвердження доходів, а також сплата депозиту та агентських послуг може значно збільшити початкові витрати.