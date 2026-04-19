Рік після купівлі: як власниця змінила стару глиняну хату біля лісу

Українці дедалі частіше беруться за відновлення старих сільських будинків, перетворюючи занедбані оселі на житло з нуля. Один із таких прикладів – глиняна хата біля лісу, яку власники ремонтують уже понад рік.

Що змінилося за рік після купівлі?

Про відновлення старої глиняної хати її власниця розповіла у тіктоці "Відродження садиби".

Читайте також Несподівана знахідка у підвалі: що нова власниця побачила у старому будинку

За цей час господарі виконали базові роботи, без яких подальший ремонт був би неможливим. З будинку винесли сміття, зняли старі шпалери та частково відновили стіни – їх очистили і вирівняли.

Також у хаті:

частково відреставрували дерев'яні вікна, деякі з яких були майже зруйновані;

замінили електропроводку (поки що не в усіх кімнатах);

перебудували піч під дрова;

привели до ладу горище – очистили, обробили глиною та утеплили.

Крім цього, у будинку зробили фундамент під майбутню прибудову – там планують облаштувати кухню.

Які умови проживання зараз?

Попри виконану роботу, житло поки що залишається далеким від комфортного.

У хаті немає води – користуються криницею на вулиці. Туалет також розташований надворі, як і душ, який наразі не працює. Водночас у будинку вже є газ і електрика, а також підведений, але ще не підключений інтернет.

Всередині ремонт триває: частину кімнат лише почали оновлювати, деякі – ще потребують повної реконструкції.

Як змінилася територія навколо будинку?

Окрім самої хати, власники активно працювали над ділянкою.

На місці старих аварійних сараїв облаштували грядки та клумби. Територію розчистили від хащів і поступово перетворили на сад – зокрема, висадили дерева.

Разом із будинком нові власники отримали і город, який цього року використали під саджанці.

Поруч із садибою – ліс і відкриті краєвиди, що й стало однією з головних причин вибору цього місця.

На що звернути увагу перед купівлею старої хати?

Перед купівлею подібної нерухомості варто врахувати кілька ключових моментів:

стан даху та фундаменту;

наявність води і каналізації;

витрати на опалення;

логістику та доступ до інфраструктури.

У підсумку відновлення старої хати – це не спосіб зекономити, а довготривалий проєкт, який потребує значних ресурсів і часу.

Чому такі проєкти стають популярними?

Інтерес до такого житла стрімко зростає: за словами оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак у коментарі 24 Каналу, попит на будинки в селах за останні роки збільшився щонайменше на 35%. Причина – прагнення українців до безпеки та автономності. Водночас експертка Ірина Луханіна зазначає, що покупці стали вимогливішими: об'єкти без комунікацій або з проблемною локацією продаються значно довше.

Подібні історії стають дедалі поширенішими: українці купують старі будинки в селах і поступово відновлюють їх власними силами.

Наприклад, одна українка після переїзду з міста самостійно відновлює занедбану оселю, показуючи процес у соцмережах. Інша молода пара з Києва придбала стару хату за понад 8 тисяч доларів і облаштовує її під автономне життя – з піччю, свердловиною та генератором.

Водночас є і менш успішні кейси: одна з власниць пошкодувала про покупку, адже витрати на ремонт значно перевищили очікування.

Це дозволяє створити автономне житло, однак вимагає значного часу, ресурсів і готовності жити без базових зручностей на початковому етапі.

Скільки може коштувати таке відновлення?

За оцінками експертів, у 2026 році базовий ремонт старого будинку обходиться у 200 – 400 доларів за квадратний метр, а глибока реконструкція – до 800 доларів. Тож навіть невелика хата може потребувати десятки тисяч доларів вкладень.