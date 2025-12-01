Переселенці можуть подати заявку на житловий ваучер на 2 мільйони: що потрібно знати

З 1 грудня внутрішньо переміщені особи, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву на житловий ваучер через застосунок Дія. Це перший етап державної програми, яку планують розширити на інші категорії ВПО, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території.

Метою програми є надання переселенцям можливості придбати або побудувати власне житло, пише 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.

Хто може подати заяву?

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, які мають:

статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни з 2014 року;

підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ;

актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;

не володіють іншим житлом на підконтрольній території;

Це базові вимоги першого етапу програми, який впроваджують для найбільш вразливих категорій переселенців.

Які умови участі в програмі?

Участь можлива, якщо заявник та його родина не мають іншого житла на підконтрольній Україні території. Винятки передбачені лише для:

житла в зоні активних бойових дій;

квартир чи будинків, що перебувають у статусі непогашеної іпотеки.

Важливо! Додатковою умовою є відсутність будь-якої отриманої житлової підтримки з інших державних чи міжнародних програм, а також відсутність чинних заяв у єВідновленні.

Як подати заяву з 1 грудня?

Подання заяви здійснюється виключно через мобільний застосунок Дія, зазначають у Міністерстві розвитку громад. Для цього заявнику необхідно:

Оновити застосунок до останньої версії. Відкрити розділ Послуги для ВПО та Заява на житловий ваучер. Перевірити та підтвердити склад сім'ї. Отримати згоду чоловіка або дружини на обробку персональних даних через Дію. Якщо партнер не підтвердить згоду протягом 36 годин, заяву буде автоматично скасовано. Підписати заяву та надіслати.

Документи вручну подавати не потрібно – усі дані автоматично підтягнуться з державних реєстрів. Спершу заява проходить перевірку Мінфіну, після чого передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Розгляд може тривати до 30 днів.

На що можна витратити ваучер?

Житловий ваучер номіналом 2 мільйони гривень дозволено використати для:

купівлі квартири або будинку;

інвестування чи фінансування будівництва житла;

придбання земельної ділянки під забудову;

купівлі частки у праві власності;

сплати першого внеску за іпотекою або погашення чинної іпотеки.

Важливо! Ваучер діє протягом п'яти років. Після купівлі житла встановлюється п'ятирічна заборона на його відчуження, що гарантує цільове й ефективне використання державної підтримки.

