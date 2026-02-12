Не мав порушень, але потрапив у "концтабір" США: чому ICE затримала українця з Луганська
- Українця Олександра з Луганська затримала міграційна поліція ICE у США без жодних на те підстав, а причиною могла стати українська символіка на його автівці.
- Олександр легально в'їхав до США, подав документи на притулок, володіє малим бізнесом, але його утримують у міграційному центрі Alligator Alcatraz, звідки він не може вийти через бюрократичні перепони.
Одним із найгучніших випадків репресій проти українців в США є історія українця Олександра з Луганська. Чоловіка без жодних порушень та судимостей затримала міграційна поліція ICE і відправила в американський "концтабір".
Чому українця Олександра відправили у "концтабір" у США?
Українського біженця з Луганська, на ім'я Олександр, затримала міграційна поліція ICE під час рейду у Флориді без жодних на те підстав. На суді адвокатка українця припустила, що увагу агентів ICE могла привернути українська символіка на автівці Олександра – звичайному для Америки білому траку. Інших "порушень" чоловік не скоював.
Відомо, що Олександр з родиною в’їхав до США легально за візою, вчасно подав документи на притулок, судимості не має, володіє малим бізнесом і платить податки. Проте, його затримали та запроторили до міграційного центру Alligator Alcatraz, який самі представники американської влади разом з Трампом і генпрокуроркою Пем Бонді позиціюють як "концтабір".
Тепер Олександр змушений сидіти в Alligator Alcatraz і не може вийти під заставу, яку вже призначив суддя, через бюрократичні перегони.
На думку україно-американської журналістки Катерини Панової, такі історії будуть з'являтися знову і знову, адже ICE треба виконувати план щодо затримання мігрантів.
Проти кого ICE веде рейди у США?
Представники української діаспори в США розповіли 24 Каналу, що ICE посилила перевірки мігрантів у країні. Однак це торкнулося не тільки нелегальних мігрантів, але й власників американських паспортів.
Співрозмовниця 24 Каналу на умовах анонімності розповіла, що наявність документів нині не гарантує безпеки, адже людей можуть затримувати навіть попри їхній статус. Тепер власники грін-карт постійно носять їх із собою, адже перевірки можуть відбуватися будь-де.
Водночас дії Дональда Трампа та ICE спричинили у січні масові протести по всіх Сполучених Штатах. Ба більше, це може мати негативні наслідки для президента США та всієї Республіканської партії на проміжних виборах восени 2026 року.