Не мав порушень, але потрапив у "концтабір" США: чому ICE затримала українця з Луганська

Одним із найгучніших випадків репресій проти українців в США є історія українця Олександра з Луганська. Чоловіка без жодних порушень та судимостей затримала міграційна поліція ICE і відправила в американський "концтабір".

Чому українця Олександра відправили у "концтабір" у США?

Українського біженця з Луганська, на ім'я Олександр, затримала міграційна поліція ICE під час рейду у Флориді без жодних на те підстав. На суді адвокатка українця припустила, що увагу агентів ICE могла привернути українська символіка на автівці Олександра – звичайному для Америки білому траку. Інших "порушень" чоловік не скоював.

Відомо, що Олександр з родиною в’їхав до США легально за візою, вчасно подав документи на притулок, судимості не має, володіє малим бізнесом і платить податки. Проте, його затримали та запроторили до міграційного центру Alligator Alcatraz, який самі представники американської влади разом з Трампом і генпрокуроркою Пем Бонді позиціюють як "концтабір".

Тепер Олександр змушений сидіти в Alligator Alcatraz і не може вийти під заставу, яку вже призначив суддя, через бюрократичні перегони.

На думку україно-американської журналістки Катерини Панової, такі історії будуть з'являтися знову і знову, адже ICE треба виконувати план щодо затримання мігрантів.

Проти кого ICE веде рейди у США?