Закон про олігархів: Данілов розповів, чи вже хтось потрапив у реєстр

В Україні досі не запрацював реєстр олігархів. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, хто може в нього потрапити, та наголосив на певних труднощах щодо створення такого реєстру, які виникли під час широкомасштабної війни.

Ще восени 2021 року було остаточно ухвалено закон про деолігархізацію, який, зокрема, передбачає створення відповідного реєстру. Проте досі цю законодавчу ініціативу не було втілено в життя. Зі слів Данілова зрозуміло, що реєстр таки планують створити, однак коли – невідомо.

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Список буде широкий

Власне, під час одного з нещодавніх інтерв'ю секретарю РНБО поставили запитання стосовно того, чи можуть умовні олігархи – Ахметов, Пінчук та Коломойський – видихнути та не перейматись про те, що невдовзі вони потраплять у якийсь реєстр.

Ви такий короткий список оголосили. Я думаю, що він міг би бути набагато ширшим,

– відповів на це Данілов.

Окрім того, він підтвердив, що наразі жодна людина ще не внесена в реєстр олігархів. І все тому, що це досить непросто – визначити, який бізнесмен є олігархом, а який – ні. Водночас важливо розуміти, що йдеться не про 5 імен, а – про декілька десятків.

Річ у тому, що внесення тих чи тих осіб в реєстр олігархів відповідальна річ. Вони мають відповідати тим критеріям, які прописані в законі. І так сталося, що у нас на слуху саме 2, 3, 4, 5 прізвищ. А насправді все набагато було складніше.

Слід сказати, що у 2022 році секретар Ради національної безпеки та оборони говорив про 86 людей, які теоретично можуть потрапити в цей реєстр. Очевидно, після початку повномасштабного вторгнення та майже 1,5 року війни список став коротшим.

Він зменшився (список олігархів – 24 Канал). Але ми перебуваємо в стані війни. Сьогодні дуже складно розуміти, що сталося з тими чи тими активами, які перебувають на окупованих територіях.

Закон про олігархів: важливе

Міністер юстиції Денис Малюська зазначав, що початок виконання закону про олігархів є умовою початку перемовин для вступу України в Європейський Союз.

Водночас заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов констатував, що це наразі – не на часі через повномасштабну війну, яка зруйнувала чимало бізнесу.

Згадаємо, що зареєстрував президент Володимир Зеленський законопроєкт про олігархів ще на початку літа 2021 року. Про що в ньому йдеться, читайте у цьому матеріалі.