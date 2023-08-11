Закон об олигархах: Данилов рассказал, попал ли кто-то в реестр

В Украине до сих пор не заработал реестр олигархов. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, кто может в него попасть, и акцентировал на определенных трудностях по созданию такого реестра, возникших во время широкомасштабной войны.

Еще осенью 2021 года был окончательно принят закон о деолигархизации, который, в частности, предполагает создание соответствующего реестра. Однако до сих пор эта законодательная инициатива не была воплощена в жизнь. Со слов Данилова понятно, что реестр таки планируют создать, однако когда – неизвестно.

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Список будет широкий

Собственно, во время одного из недавних интервью секретарю СНБО задали вопрос, могут ли условные олигархи – Ахметов, Пинчук и Коломойский – выдохнуть и не переживать о том, что вскоре они попадут в какой-то реестр.

Вы столь короткий список объявили. Я думаю, что он мог бы быть гораздо шире,

– ответил на это Данилов.

Кроме того, он подтвердил, что ни один человек еще не внесен в реестр олигархов. И все потому, что это достаточно непросто – определить, какой бизнесмен олигарх, а какой – нет. В то же время важно понимать, что речь идет не о 5 именах, а о нескольких десятках.

Дело в том, что внесение тех или иных лиц в реестр олигархов ответственно. Они должны соответствовать тем критериям, прописанным в законе. И так вышло, что у нас на слуху конкретно 2, 3, 4, 5 фамилий. А на самом деле все гораздо сложнее.

Следует сказать, что в 2022 году секретарь Совета национальной безопасности и обороны говорил о 86 людях, которые теоретически могут попасть в этот реестр. Очевидно, что после начала полномасштабного вторжения и почти 1,5 года войны список стал короче.

Он уменьшился (список олигархов – 24 канал). Но мы находимся в состоянии войны. Сегодня очень сложно понимать, что произошло с теми или иными активами, которые находятся на оккупированных территориях.

Закон об олигархах: важное

Министр юстиции Денис Малюська отмечал, что выполнения закона об олигархах является условием начала переговоров для вступления Украины в Европейский Союз.

В то же время заместитель председателя Офиса Президента Андрей Смирнов констатировал, что это сейчас – не ко времени из-за полномасштабной войны, которая разрушила немало бизнеса.

Напомним, что зарегистрировал президент Владимир Зеленский законопроект об олигархах еще в начале лета 2021 года. О чем в нем говорится, читайте в этом материале.