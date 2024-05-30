Чому дані в застосунку Резерв+ можуть бути некоректними: пояснення Міноборони
Джерело:Катерина Черногоренко
Разом із запуском застосунку Резерв+, який дозволяє оновити дані військовозобов'язаним, з'явились і перші складнощі, пов'язані з ним. В Міністерстві оборони пояснили одну з найрозповсюдженіших причин, через яку звертаються до служби підтримки – некоректне відображення даних у застосунку.
18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким всі військовозобов'язані українці мають оновити свої облікові дані. Це можна зробити кількома способами, зокрема, і за допомогою мобільного застосунку Резерв+. Втім, з ним може бути не все гладко.
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Чому дані в застосунку неправильні чи містять помилки
За словами заступниці Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко, застосунок забезпечує прозорість та відкритість щодо даних, які знає про кожного військовозобов'язаного держава. Маються на увазі дані, які містяться в реєстрі "Оберіг".
Помилки – наслідок людського фактору. Таке періодично трапляється, коли інформація з паперових карток вручну переноситься до реєстру. Рекомендуємо звернутися до ТЦК, у якому ви стоїте на обліку, щоб виправити помилки,
– додала Черногоренко.
У Міноборони зазначають, що служба підтримки працює цілодобово. З усіма питаннями можна звертатись у будь-який час.
Новинки цифровізації військового обліку та мобілізації
- Міноборони 18 травня запустило застосунок для військовозобов'язаних Резерв+. У міністерстві повідомили, що у ньому, зокрема, буде доступний військово-обліковий документ. З 18 червня у застосунку з'явиться QR-код, відсканувавши який представники влади зможуть отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.
- Міноборони 29 травня повідомило, що виправило помилку, через яку у застосунку Резерв+ деякі громадяни мали статус "у розшуку". Його безпідставно отримали більш як 700 тисяч громадян – зокрема, й чинні військовослужбовці. Це було обумовлено помилкою всередині держреєстру "Оберіг".
- У ТЦК розповіли, що після оновлення даних громадяни можуть видалити Резерв+, проте дані все одно залишаться у реєстрі. Особу, що оновила дані, можуть викликати до військкомату за допомогою повістки чи в інших спосіб.
- Катерина Черногоренко розповіла, що електронне бронювання від мобілізації запустять у Дії. Заступниця міністра оборони навіть сказала, що подібний функціонал може з'явитись через 3 – 4 тижні.
- Нещодавно також Міноборони виправило помилку, через яку у застосунку Резерв+ деякі громадяни мали статус "у розшуку". Його безпідставно відображано у більш як 700 тисяч українців.