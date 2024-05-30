Чому дані в застосунку Резерв+ можуть бути некоректними: пояснення Міноборони

Разом із запуском застосунку Резерв+, який дозволяє оновити дані військовозобов'язаним, з'явились і перші складнощі, пов'язані з ним. В Міністерстві оборони пояснили одну з найрозповсюдженіших причин, через яку звертаються до служби підтримки – некоректне відображення даних у застосунку.

18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким всі військовозобов'язані українці мають оновити свої облікові дані. Це можна зробити кількома способами, зокрема, і за допомогою мобільного застосунку Резерв+. Втім, з ним може бути не все гладко.

Дивіться також "Економічного бронювання" не буде: в Офісі Президента відмовилися від ідеї

Чому дані в застосунку неправильні чи містять помилки

За словами заступниці Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко, застосунок забезпечує прозорість та відкритість щодо даних, які знає про кожного військовозобов'язаного держава. Маються на увазі дані, які містяться в реєстрі "Оберіг".

Помилки – наслідок людського фактору. Таке періодично трапляється, коли інформація з паперових карток вручну переноситься до реєстру. Рекомендуємо звернутися до ТЦК, у якому ви стоїте на обліку, щоб виправити помилки,

– додала Черногоренко.

У Міноборони зазначають, що служба підтримки працює цілодобово. З усіма питаннями можна звертатись у будь-який час.

Новинки цифровізації військового обліку та мобілізації