Почему данные в приложении Резерв+ могут быть некорректными: объяснение Минобороны

Вместе с запуском приложения Резерв+, которое позволяет обновить данные военнообязанным, появились и первые сложности, связанные с ним. В Министерстве обороны объяснили одну из самых распространенных причин, по которой обращаются в службу поддержки – некорректное отображение данных в приложении.

18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные украинцы должны обновить свои учетные данные. Это можно сделать несколькими способами, в том числе и с помощью мобильного приложения Резерв+. Впрочем, с ним может быть не все гладко.

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Почему данные в приложении неправильные или содержат ошибки

По словам заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко, приложение обеспечивает прозрачность и открытость по данным, которые знает о каждом военнообязанном государство. Имеются в виду данные, которые содержатся в реестре Оберег.

Ошибки – следствие человеческого фактора. Такое периодически случается, когда информация с бумажных карточек вручную переносится в реестр. Рекомендуем обратиться в ТЦК, в котором вы стоите на учете, чтобы исправить ошибки,

– добавила Черногоренко.

В Минобороны отмечают, что служба поддержки работает круглосуточно. Со всеми вопросами можно обращаться в любое время.

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