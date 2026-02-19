Резерв+ призупинить роботу: що радять зробити користувачам заздалегідь
- Застосунок Резерв+ не працюватиме з 00:00 до 03:00 20 лютого через технічні роботи у реєстрі "Оберіг".
- Користувачам рекомендується завантажити PDF-версію військово-облікового документа для офлайн-доступу.
Користувачів Резерв+ попередили про призупинення роботи застосунку у ніч проти 20 лютого. Причиною стали планові технічні роботи у реєстрі "Оберіг".
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Дивіться також В Міноборони нагадали, як працює автоматична відстрочка для однієї дуже важливої категорії
Коли Резерв+ буде не доступний?
Уночі 20 лютого застосунок Резерв+ призупинить роботу з 00:00 до 03:00. У цей час користувачі не зможуть отримати послуги або оновити Резерв ID.
У цей час у реєстрі "Оберіг" проходитимуть планові технічні роботи,
– пояснили в Міноборони.
У відомстві додали, що заздалегідь варто потурбуватись, щоб електронний військово-обліковий документ був доступний офлайн. Тому користувачам рекомендують завантажити PDF-версію.
Для цього у застосунку необхідно натиснути "+" на головному екрані та обрати "Завантажити PDF". Після цього він збережеться на пристрої.
У Міноборони повідомили, що після 03:00 сервіси працюватимуть у звичному режимі.
Останні зміни у Резерв+
За даними Міноборони, військові, які повернулися з полону, можуть звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку. Надалі її продовжуватимуть автоматично кожні 90 днів.
Також у застосунку оновили відстрочку для багатодітних батьків. У Резерв+ враховують усіх дітей до 18 років незалежно від шлюбу. Водночас система перевірятиме заборгованість по аліментах.
У Рівненському ТЦК та СП повідомили, що приблизно у 90% випадків відстрочки подовжуються автоматично після перевірки даних у держреєстрах.