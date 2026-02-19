Резерв+ приостановит работу: что советуют сделать пользователям заранее

Пользователей Резерв+ предупредили о приостановлении работы приложения в ночь на 20 февраля. Причиной стали плановые технические работы в реестре "Оберіг".

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Когда Резерв+ будет не доступен?

Ночью 20 февраля приложение Резерв+ приостановит работу с 00:00 до 03:00. В это время пользователи не смогут получить услуги или обновить Резерв ID.

В это время в реестре "Оберіг" будут проходить плановые технические работы,

– объяснили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что заранее стоит позаботиться, чтобы электронный военно-учетный документ был доступен оффлайн. Поэтому пользователям рекомендуют загрузить PDF-версию.

Для этого в приложении необходимо нажать "+" на главном экране и выбрать "Загрузить PDF". После этого он сохранится на устройстве.

В Минобороны сообщили, что после 03:00 сервисы будут работать в обычном режиме.

