Резерв+ приостановит работу: что советуют сделать пользователям заранее
- Приложение Резерв+ не будет работать с 00:00 до 03:00 20 февраля из-за технических работ в реестре "Оберіг".
- Пользователям рекомендуется загрузить PDF-версию военно-учетного документа для офлайн-доступа.
Пользователей Резерв+ предупредили о приостановлении работы приложения в ночь на 20 февраля. Причиной стали плановые технические работы в реестре "Оберіг".
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Когда Резерв+ будет не доступен?
Ночью 20 февраля приложение Резерв+ приостановит работу с 00:00 до 03:00. В это время пользователи не смогут получить услуги или обновить Резерв ID.
В это время в реестре "Оберіг" будут проходить плановые технические работы,
– объяснили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что заранее стоит позаботиться, чтобы электронный военно-учетный документ был доступен оффлайн. Поэтому пользователям рекомендуют загрузить PDF-версию.
Для этого в приложении необходимо нажать "+" на главном экране и выбрать "Загрузить PDF". После этого он сохранится на устройстве.
В Минобороны сообщили, что после 03:00 сервисы будут работать в обычном режиме.
Последние изменения в Резерв+
По данным Минобороны, военные, вернувшиеся из плена, могут обратиться в ЦНАП, чтобы оформить отсрочку. В дальнейшем ее будут продолжать автоматически каждые 90 дней.
Также в приложении обновили отсрочку для многодетных родителей многодетных. В Резерв+ учитывают всех детей до 18 лет независимо от брака. В то же время система будет проверять задолженность по алиментам.
В Ровенском ТЦК и СП сообщили, что примерно в 90% случаев отсрочки продлеваются автоматически после проверки данных в госреестрах.