Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Дивіться також В Міноборони нагадали, як працює автоматична відстрочка для однієї дуже важливої категорії

Коли Резерв+ буде не доступний?

Уночі 20 лютого застосунок Резерв+ призупинить роботу з 00:00 до 03:00. У цей час користувачі не зможуть отримати послуги або оновити Резерв ID.

У цей час у реєстрі "Оберіг" проходитимуть планові технічні роботи,

– пояснили в Міноборони.

У відомстві додали, що заздалегідь варто потурбуватись, щоб електронний військово-обліковий документ був доступний офлайн. Тому користувачам рекомендують завантажити PDF-версію.

Для цього у застосунку необхідно натиснути "+" на головному екрані та обрати "Завантажити PDF". Після цього він збережеться на пристрої.

У Міноборони повідомили, що після 03:00 сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Останні зміни у Резерв+