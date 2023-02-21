Ця весна буде вирішальною, – Боррель про червоні лінії для Китаю і термінову підтримку України

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підсумував результати зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ЄС у Раді Європейського Союзу.

Кореспондентка 24 Каналу з Брюсселю розповідає до яких висновків щодо України дійшли глави МЗС.

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Наступні тижні будуть вирішальними

Під час пресконференції Боррель зазначив, що наступні тижні та ця весна будуть вирішальними у війні. Зараз Росія накопичила вдвічі більше війська, ніж було на початку повномасштабного наступу. У битву готові вступити 350 000 російських солдатів. Коментуючи новий наступ росіян, європейський дипломат заявив, що ЄС продовжить підтримувати Україну задля перемоги.

Наступні тижні будуть вирішальними. Таке ж відчуття було присутнє і під час Мюнхенської конференції й під час сьогоднішнього засідання міністрів закордонних справ,

– сказав Боррель.

Боррель наголосив, що коли Путін розпочинав повномасштабну війну проти України, не думав, що він та його армія через рік опиниться у такому становищі, у якому вони знаходяться зараз.

Негайне надання Україні боєприпасів

Через новий наступ росіян головний дипломат ЄС закликав діяти негайно. Боррель заявив, що на даному етапі від швидкості передачі боєприпасів залежить життя українців. За його словами, у ЄС є короткострокові, середньострокові та довгострокові цілі. Але сьогодні Європа повинна швидко відповідати російській агресії та забезпечувати Україну усім необхідним теж швидко.

Наразі ключовим питанням є швидке поставлення боєприпасів у великій кількості, особливо для танків та артилерії. Боррель зазначив, що європейські партнери повинні надсилати вже готові бойові припаси, які є у наявності в європейській армії.

Очевидно, що ми маємо значно збільшити потужність європейської промисловості для виробництва, щоб швидше виготовляти боєприпаси, і ми маємо активізувати наші зусилля не лише шляхом можливих закупівель на рівні ЄС для задоволення нагальних потреб України,

– сказав Боррель.

Європейський чиновник заявив, що остаточне рішення щодо швидкого забезпечення України боєприпасами приймуть міністри оборони держав-членів ЄС під час засідання 7 – 8 березня. Він нагадав, що Європейський фонд миру буде продовжувати підтримувати та навчати українських солдатів у рамках тренувальної місії.

Десятий пакет санкцій оголосять найближчими днями

Жозеп Боррель анонсував прийняття 10-го пакету санкцій проти Росії найближчими днями. Він вважає, що санкційний лист оголосять до 24-го лютого. За його словами, прийняття нових обмежень потребує одноголосного рішення і він впевнений, що європейські партнери це ухвалять. Однак, єврочиновник не відповів на питання журналістів, чи будуть включені санкції проти "Росатому" до десятого пакета.

Боррель нагадав, що санкції продовжують вражати російську економіку. Зокрема, він виділив три сфери, які найбільше це демонструють: показники бюджетного дефіциту, дефіциту зовнішньої торгівлі та скорочення надходжень від продажу вуглецевих ресурсів.

Попри те, що минулий рік для росіян був вдалим через продаж вуглецевих викопних ресурсів, зараз Європа позбувається цієї залежності. Сьогодні Росія продає свою нафту ціною у 40 доларів за барель і це половина ціни на нафту марки Brent на міжнародних ринках.

Візит Байдена до Києва

Жозеп Боррель також прокоментував несподіваний візит президента США Джозефа Байдена до Києва. Він назвав його приїзд демонстрацією трансатлантичної єдності та наміру продовжувати надавати підтримку Україні.

Європейський чиновник зазначив, що його завтрашня зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою також буде символом цієї трансатлантичної єдності.

"Червоні лінії" щодо Китаю

Відповідаючи на питання журналістів, високий представник ЄС заявив, що Китай перетне "червоні лінії" у разі відправлення до Росії військової зброї. Однак, під час діалогу з китайським дипломатом Ван Ї, Боррель отримав чітку відповідь, що Китай не планує цього робити.

Це не означає, що ми повинні перестати пильно стежити за тим, що відбувається. Якщо таке трапиться, це буде дуже серйозною подією,

– зазначив Боррель.

Саботаж "Зернової угоди" з боку Росії

Також міністри розглянули проблеми Чорноморської зернової ініціативи, термін дії якої спливає в середині березня. За словами Борреля, глави МЗС вважають за необхідне продовжити чинити тиск на Росію, щоб вона продовжила "зернову угоду" і зняла обмеження на експорт сільськогосподарської продукції.

В іншому випадку, світ знову може опинитися на порозі продовольчої кризи. Європейські партнери роблять свій внесок через шляхи солідарності ЄС-Україна, які сприяли експорту 51 мільйона тонн товарів з України в решту світу та відіграють ключову роль у стабілізації світових цін на харчові продукти.

Безпекова місія до Молдови

Не тільки Україна страждає від дій російської агресії. На фоні інформації щодо активізації гібридних кампаній з боку Кремля у Молдові, з візитом до Брюсселю приїхав міністр закордонних справ та євроінтеграції Молдови Ніку Попеску. Глави МЗС обмінялись поглядами щодо війни Росії проти України та обговорили порушення повітряного простору Молдови, а також постачання Росією зброї проти Молдови.

За словами Жозепа Борреля, Молдова хоче скористатись безпековою місією й ЄС планує обговорити таку можливість. За його словами, створення такої місії підтримає кандидата до ЄС за допомогою посилення стійкості перед іноземним втручанням.

"Ми будемо підтримувати Молдову на її європейському шляху. Молдова як і Україна приєднується до ЄС і її майбутнє разом з Європейським союзом", – сказав Боррель.