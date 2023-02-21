Эта весна будет решающей, – Боррель о красных линиях для Китая и срочной поддержке Украины

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подытожил результаты встречи министров иностранных дел государств-членов ЕС в Совете Европейского Союза.

Корреспондентка 24 Канала из Брюсселя рассказывает, к каким выводам по Украине пришли главы МИД.

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Следующие недели будут решающими

Во время пресс-конференции Боррель отметил, что следующие недели и эта весна будут решающими в войне. Сейчас Россия накопила вдвое больше войск, чем было в начале полномасштабного наступления. В битву готовы вступить 350 000 русских солдат. Комментируя новое наступление россиян, европейский дипломат заявил, что ЕС продолжит поддерживать Украину ради победы.

Следующие недели будут решающими. Такое же чувство присутствовало и во время Мюнхенской конференции и во время сегодняшнего заседания министров иностранных дел,

– сказал Боррель.

Боррель подчеркнул, что, когда Путин начинал полномасштабную войну против Украины, не думал, что он и его армия через год окажется в таком положении, в котором они находятся сейчас.

Немедленное предоставление Украине боеприпасов

Из-за нового наступления россиян главный дипломат ЕС призвал действовать немедленно. Боррель заявил, что на данном этапе от скорости передачи боеприпасов зависит жизнь украинцев. По его словам, у ЕС есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели. Но сегодня Европа должна быстро соответствовать российской агрессии и снабжать Украину всем необходимым тоже быстро.

В настоящее время ключевым вопросом является быстрое поставка боеприпасов в большом количестве, особенно для танков и артиллерии. Боррель отметил, что европейские партнеры должны присылать уже готовые боевые припасы, имеющиеся в наличии в европейской армии.

Очевидно, что мы должны значительно увеличить мощность европейской промышленности для производства, чтобы быстрее производить боеприпасы, и мы должны активизировать наши усилия не только путем возможных закупок на уровне ЕС для удовлетворения неотложных потребностей Украины,

– сказал Боррель.

Европейский чиновник заявил, что окончательное решение о скорейшем обеспечении Украины боеприпасами примут министры обороны государств-членов ЕС во время заседания 7 – 8 марта. Он напомнил, что Европейский фонд мира будет продолжать поддерживать и обучать украинских солдат в рамках тренировочной миссии.

Десятый пакет санкций объявят в ближайшие дни

Жозеп Боррель анонсировал принятие 10-го пакета санкций против России в ближайшие дни. Он считает, что санкционное письмо объявят до 24 февраля. По его словам, принятие новых ограничений требует единогласного решения, и он уверен, что европейские партнеры это примут. Однако еврочиновник не ответил на вопросы журналистов, будут ли включены санкции против "Росатома" в десятый пакет.

Боррель напомнил, что санкции продлевают поражать российскую экономику. В частности, он выделил три сферы, которые больше всего это демонстрируют: показатели бюджетного дефицита, дефицита внешней торговли и сокращение поступлений от продажи углеродных ресурсов.

Несмотря на то, что прошлый год для россиян был удачным из-за продажи углеродных ископаемых ресурсов, сейчас Европа избавляется от этой зависимости. Сегодня Россия продает свою нефть ценой 40 долларов за баррель и это половина цены на нефть марки Brent на международных рынках.

Визит Байдена в Киев

Жозеп Боррель также прокомментировал неожиданный визит президента США Джозефа Байдена в Киев. Он назвал его приезд демонстрацией трансатлантического единства и намерения продолжать оказывать поддержку Украине.

Европейский чиновник отметил, что его завтрашняя встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой также будет символом этого трансатлантического единства.

"Красные линии" по Китаю

Отвечая на вопросы журналистов, высокий представитель ЕС заявил, что Китай пересечет "красные линии" в случае отправки в Россию военного оружия. Однако во время диалога с китайским дипломатом Ван И Боррель получил четкий ответ, что Китай не планирует этого делать.

Это не значит, что мы должны перестать внимательно следить за происходящим. Если такое случится, это будет очень серьезным событием.

– отметил Боррель.

Саботаж "Зернового соглашения" со стороны России

Также министры рассмотрели проблемы Черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает в середине марта. По словам Борреля, главы МИД считают необходимым продолжить давление на Россию, чтобы она продлила "зерновое соглашение" и сняла ограничения на экспорт сельскохозяйственной продукции.

В противном случае, мир снова может оказаться на пороге продовольственного кризиса. Европейские партнеры вносят свой вклад через пути солидарности ЕС-Украина, которые способствовали экспорту 51 миллиона тонн товаров из Украины в остальной мир и играют ключевую роль в стабилизации мировых цен на пищевые продукты.

Безопасная миссия в Молдову

Не только Украина страдает от действий российской агрессии. На фоне информации по активизации гибридных кампаний со стороны Кремля в Молдове Напомним, с визитом в Брюссель приехал министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску. Главы МИД обменялись взглядами на войну России против Украины и обсудили нарушения воздушного пространства Молдовы, а также поставки Россией оружия против Молдовы.

По словам Жозепа Борреля, Молдова хочет воспользоваться миссией безопасности и ЕС планирует обсудить такую возможность. По его словам, создание такой миссии поддержит кандидата в ЕС посредством усиления устойчивости перед иностранным вмешательством.

"Мы будем поддерживать Молдову на ее европейском пути. Молдова, как и Украина, присоединяется к ЕС и ее будущее вместе с Европейским союзом", – сказал Боррель.