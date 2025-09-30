Російська Служба зовнішньої розвідки вигадала, що Україна нібито готує нову "резонансну провокацію". У Москві вигадали, що наша держава буцімто готує "інсценування з ДРГ у Польщі".

Однак це чергова брехня російської пропаганди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО.

Цікаво Цинічно брешуть: що офіційно сказали в Росії про чергову масовану атаку по Україні

Що кажуть у Росії про "провокації" України у Польщі?

У СЗР Росії стверджують, що, мовляв, Україна організувала "провокації з російськими безпілотниками" у небі над Польщею та Румунією, хоча це абсолютна неправда. У Москві кажуть, що це нібито "спроба втягнути НАТО у конфлікт з Росією".

Щодо нової "української провокації" то росіяни пишуть, що буцімто цього разу інтрига має "розгортатися навколо покинутої на польську територію диверсійно-розвідувальної групи", яка нібито складається з військовослужбовців спецпідрозділів Росії та Білорусії. Окупанти кажуть, що кандидатів для цієї провокації вже начебто підібрали.

Операцію буде поєднано з імітацією атаки на об'єкти критичної інфраструктури Польщі, щоб посилити суспільний резонанс,

– цинічно брешуть окупанти.

Як відреагували у ЦПД на брехню російської СЗР?

У Центрі протидії дезінформації РНБО наголосили, що подібні заяви ворога не мають нічого спільного з реальністю та є типовими для Служби зовнішньої розвідки РФ. Раніше там неодноразово заявляли про нібито підготовку Україною "кривавих провокацій" в Європі.

"Справжня мета подібних заяв – створити інформаційне алібі для російських провокацій у країнах ЄС та нагнітання в Європі страху і панічних настроїв", – зазначили у ЦПД.

Там також наголосили, що саме Росія відповідальна за низку диверсій у країнах ЄС та НАТО, щоб зірвати військову допомогу Україні з боку союзників.

Водночас керівник ЦПД Андрій Коваленко також написав, що Росія може спробувати міцність польського кордону, заславши ДРГ, і фактично СЗР Росії та її очільник Сергій Наришкін анонсували власні плани пропагандистським дописом.

Головна мета операцій з дронами в небі країн НАТО, а також можлива майбутня спроба заходу ДРГ росіян – перевірка реакції Альянсу, а також спроба впливу на суспільства Європи. Їх хочуть налякати та зменшити підтримку України. Не вийде,

– резюмував Коваленко.

До речі, військовий оглядач Василь Пехньо припустив в етері 24 Каналу, що Росія не готова до повномасштабної війни з країнами НАТО. Однак гібридне протистояння триває вже давно, і перетин дронами чи літаками повітряного простору країн-членів Альянсу є одним з елементів такої агресії.

Як Росія намагається штурхати країни НАТО?