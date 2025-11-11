Частина Рівного залишилася без світла: у чому причина
- Частина Рівного ввечері 11 листопада залишилася без світла.
- Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Ввечері 11 листопада частина Рівного залишилася без світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Олександра Коваля, очільника ОВА.
Дивіться також Світло вимикатимуть впродовж усієї доби: як діятимуть графіки відключень 11 листопада
Чому в Рівному подекуди немає світла?
Глава Рівненської ОВА повідомив, що частина обласного центру залишилася без світла.
Усе через аварійну ситуацію, що сталася на одному з об'єктів Укренерго. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання,
– повідомив він.
За його словами, графік погодинних відключень сьогодні на Рівненщині не запроваджений.
У міській раді уточнили, що з 20:55 частина міста Рівне без електропостачання внаслідок аварійної ситуації на обладнанні оператора системи передачі НЕК "Укренерго".
Дивіться також Як вимикатимуть світло 12 листопада
Ворожі удари по Україні: останні новини
Вночі 11 листопада російській війська атакували Україну 119 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів.
У Повітряних силах інформували, що зафіксовано влучання 59 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
До слова, ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об'єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.